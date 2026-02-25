 Əli Əsədov Fuat Oktayla görüşüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

Əli Əsədov Fuat Oktayla görüşüb

14:51 - Bu gün
Əli Əsədov Fuat Oktayla görüşüb

Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) Xarici əlaqələr komitəsinin sədri Fuat Oktay ilə görüşüb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

Görüşdə Bakıda keçirilən Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan parlamentlərinin Xarici əlaqələr komitələrinin onuncu üçtərəfli iclasının əhəmiyyəti vurğulanıb.

Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi bildirilib, xüsusilə parlamentlərarası əməkdaşlığın yüksək səviyyəsi təqdir edilib.

Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin müxtəlif sahələrdə daha da genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub.

Paylaş:
75

Aktual

Rəsmi

Dövlət Başçısı Xocalının Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

İqtisadiyyat

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Rəsmi

Prezident Xocavənd şəhərində görülmüş işlərlə tanış olub, şəhər və kənd sakinləri ilə görüşüb

Rəsmi

İlham Əliyev Xocavənd kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Siyasət

Əli Əsədov Fuat Oktayla görüşüb

Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin müavinləri etimad quruculuğu tədbirlərini müzakirə edib - FOTO

“Qarabağın işğalında da, Xocalı soyqırımında da rusların böyük “əməyi” olub” - DEPUTAT

Azərbaycan və Qambiya arasında siyasi məsləhətləşmələrin keçirilməsi planlaşdırılır

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Hikmət Hacıyev: Məhkəmənin Vardanyanla bağlı qərarı 30 illik münaqişənin məntiqi yekunudur

Sename Kofi Aqbodjinu: Koloniallıq dövrümüzün həm əsas, həm də ən mürəkkəb mövzularından biridir

Azərbaycan və Qambiya arasında siyasi məsləhətləşmələrin keçirilməsi planlaşdırılır

Ombudsmandan “Amnesty International” rəsmisinin Ruben Vardanyanla bağlı bəyanatına MÜNASİBƏT

Son xəbərlər

Azərbaycan və Ukrayna enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

Bu gün, 17:37

Rusiya nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdədir

Bu gün, 17:12

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:11

Mikayıl Cabbarov “Samsung E&A Co., Ltd.” şirkətinin prezidenti və baş icraçı direktoru ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 16:58

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Bu gün, 16:49

Dövlət Başçısı Xocalının Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Bu gün, 16:32

Prezident Xocavənd şəhərində görülmüş işlərlə tanış olub, şəhər və kənd sakinləri ilə görüşüb

Bu gün, 16:29

İlham Əliyev Xocavənd kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

Bu gün, 16:12

Sabah 8 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirəcək - SİYAHI

Bu gün, 16:06

Temperatur aşağı enəcək, yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:02

Allahşükür Paşazadənin oğlu vəzifəsindən azad edilib

Bu gün, 15:44

Lənkəranda qadın sürücüyə qarşı xuliqanlıq hərəkətləri etmiş şəxs inzibati məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 15:15

Əli Əsədov Fuat Oktayla görüşüb

Bu gün, 14:51

Horovlu kəndində daha 30 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 14:42

ADY Novruz və Ramazan bayramları ilə əlaqədar əlavə qatar reysləri təyin edir

Bu gün, 14:32

Sabah bütün müavinət, təqaüd və ünvanlı sosial yardımlar ödəniləcək

Bu gün, 14:16

Bolt Azərbaycanda korrupsiya qalmaqalı: daxili yoxlamadan sonra rəhbərlik işdən çıxarıldı

Bu gün, 14:10

Sabah bütün müavinət, təqaüd və sosial yardımların ödənişi yekunlaşacaq

Bu gün, 13:39

FHN Bakı Sağlamlıq Mərkəzində təlim keçirib - VİDEO

Bu gün, 12:55

Bakıda NATO heyəti ilə “Məsləhətçi görüşü” keçirilir

Bu gün, 12:50
Bütün xəbərlər