 Bakcell lotereyasında meqa uduşun qalibi bəlli oldu! | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bakcell lotereyasında meqa uduşun qalibi bəlli oldu!

17:25 - 27 / 01 / 2026
Bakcell lotereyasında meqa uduşun qalibi bəlli oldu!

İnnovasiya lideri Bakcell-in hədiyyələrlə bol lotereyası uğurla yekunlaşıb.

Geniş marağa səbəb olan lotereyanın ən böyük mükafatı – “Porsche Cayenne” avtomobilinin qalibi Urfan Buksayev olub.

“Bakcell olaraq abunəçilərimizin gündəlik həyatını daha da zənginləşdirən, onlara əlavə dəyər yaradan təşəbbüslərə xüsusi önəm veririk. Bu lotereya çərçivəsində yüzlərlə qalibə sevinc dolu anlar yaşatdıq. Böyük məmnuniyyət hissi ilə meqa lotereyamızın əsas hədiyyəsi – ‘Porsche Cayenne’ avtomobilinin qalibini elan edirik və bütün qalibləri səmimi-qəlbdən təbrik edirik!", -deyə Bakcell-in İctimaiyyətlə əlaqələr və korporativ kommunikasiyalar üzrə direktoru Aysel Süleymanova bildirib.

Qeyd edək ki, lotereya çərçivəsində sonuncu “Zeekr 001” avtomobilinin də qalibi müəyyənləşib. Samir Əskərov bu unudulmaz anın sevincini yaşayaraq lüks avtomobilinin açarlarını təhvil alıb.

Xüsusilə vurğulamaq istərdik ki, Bakcell lotereyası Azərbaycanda süni intellekt əsaslı platforma üzərində qurulan ilk genişmiqyaslı lotereya olub. Abunəçilər “Şans” paketi və Bakcell xidmətlərindən aktiv istifadə vasitəsilə möhtəşəm hədiyyələr qazanmaq imkanı əldə ediblər. Lotereya müddətində süni intellektin seçimi ilə ümumilikdə 92 “iPhone 17”, 13 “Zeekr 001” avtomobili və 1 “Porsche Cayenne” sahiblərinə təqdim edilib.

Bakcell haqqında

Bakcell Azərbaycanın ilk və ən böyük özəl telekommunikasiya şirkətidir. Hazırda şirkət üç milyondan çox müştərini yüksəkkeyfiyyətli və sürətli telekommunikasiya xidmətləri ilə təmin edir. Ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun ən böyük investorlarından biri olan Bakcell süni intellekt əsaslı innovativ həllərlə Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına töhfə verir.

Bakcell müxtəlif ölkələrdə telekommunikasiya, enerji, yüksək texnologiyalar və tikinti sahələrində fəaliyyət göstərən "NEQSOL Holding" beynəlxalq şirkətlər qrupunun tərkibinə daxildir.

Reklam hüququnda

Paylaş:
190

Aktual

Rəsmi

Dövlət Başçısı Sumqayıt Sənaye Parkında polipropilen və laminatlı kisə istehsalı müəssisəsinin təməlini qoyub - FOTO

Cəmiyyət

MEDİA Azərbaycan–Türkiyə strateji müttəfiqliyini hədəf alan dezinformasiyaya münasibət bildirib

Cəmiyyət

​​​​​​​Bakıda saxlanılan Rusiya vətəndaşlarının həbs müddəti uzadılıb

Siyasət

Ceyhun Bayramov Çinə rəsmi səfərə yola düşüb

Cəmiyyət

Baş Prokurorluq dəm qazı təhlükəsi barədə müraciət edib

“Azərlotereya” 2025-ci ildə 267 böyük uduş təqdim edib

Bakcell lotereyasında meqa uduşun qalibi bəlli oldu!

Səhiyyənin Təminat Mərkəzinin direktoru vəzifəsindən azad edilib, yeni təyinat

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

Neftçalada baş verən qəzada azyaşlı ölüb - YENİLƏNİB

Prezidentin adından reallığı əks etdirməyən açıqlama yayılıb - Agentlikdən “Meta”ya çağırış

Kamran Əsədov məhkəmə zalında həbs edilib

Vidadi Zeynalov hərraca çıxarılan milyonluq əmlaklardan danışdı: Deyim adına ev olmasın?

Son xəbərlər

Nazirlik dövlət teatrlarındakı islahatlarla bağlı açıqlama yaydı

27 / 01 / 2026, 17:50

Baş Prokurorluq dəm qazı təhlükəsi barədə müraciət edib

27 / 01 / 2026, 17:47

“Azərlotereya” 2025-ci ildə 267 böyük uduş təqdim edib

27 / 01 / 2026, 17:30

Azərbaycan və Türkiyə arasında yeni razılaşma: Dəmir yolu sahəsində əməkdaşlıq inkişaf etdiriləcək

27 / 01 / 2026, 17:28

Bakcell lotereyasında meqa uduşun qalibi bəlli oldu!

27 / 01 / 2026, 17:25

“PAŞA Holdinq”in təşkilatçılığı ilə “LEGIS Hüquq Forumu” keçiriləcək - FOTO

27 / 01 / 2026, 17:19

Səhiyyənin Təminat Mərkəzinin direktoru vəzifəsindən azad edilib, yeni təyinat

27 / 01 / 2026, 17:16

Bakıda narkotik satışını həyata keçirən 6 nəfər saxlanılıb

27 / 01 / 2026, 16:53

Azərbaycanın İrandakı Səfirliyinə terror hücumunda yaralanan Vasif indi bu səfirlikdə işləyir

27 / 01 / 2026, 16:53

Sabah külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

27 / 01 / 2026, 16:32

MEDİA Azərbaycan–Türkiyə strateji müttəfiqliyini hədəf alan dezinformasiyaya münasibət bildirib

27 / 01 / 2026, 16:21

​​​​​​​Bakıda saxlanılan Rusiya vətəndaşlarının həbs müddəti uzadılıb

27 / 01 / 2026, 16:06

Paytaxtda evlərdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

27 / 01 / 2026, 15:58

Sahibə Qafarova Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasının Qadın Parlament Forumunun 2-ci sessiyasında çıxış etdi

27 / 01 / 2026, 15:49

Ukraynaya elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti humanitar yardım göndərilib

27 / 01 / 2026, 15:35

Generalın oğlu keçmiş sevgilisinin iddialarına cavab verdi: Bütün sübutlar dövlət orqanlarına təqdim olunub

27 / 01 / 2026, 15:23

Azərbaycanın əməkdar məşqçisi Mirəli Seyidov vəfat edib

27 / 01 / 2026, 15:01

Gələn ildən XI sinfin buraxılış imtahanında xarici dil fənni üzrə yeni imtahan modeli tətbiq ediləcək

27 / 01 / 2026, 15:00

BDYPİ rəsmisi: Bu hadisə sadəcə yol qəzası deyil, bir ailənin taleyinə vurulmuş ağır zərbədir

27 / 01 / 2026, 14:43

Qohumunun evindən 51 min manat oğurlayan şəxs saxlanılıb

27 / 01 / 2026, 14:23
Bütün xəbərlər