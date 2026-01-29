Rusiya və Ukrayna arasında meyitlərin mübadiləsi aparılıb
Rusiya və Ukrayna arasında həlak olmuş hərbçilərin meyitlərinin mübadiləsi baş tutub.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri ölkənin Dövlət Dumasının deputatı Şamsail Saraliyevə istinadən məlumat yayıb.
Deputatın sözlərinə görə, mübadilə çərçivəsində Rusiya tərəfi Ukraynaya 1 000, Ukrayna isə Rusiyaya 38 həlak olmuş hərbçinin meyitini təhvil verib.
Qeyd edək ki, tərəflər sonuncu dəfə 2025-ci il dekabrın 19-da meyitlərin mübadiləsini həyata keçirmişdi. Həmin vaxt Rusiya 1 003, Ukrayna isə 26 meyiti qarşı tərəfə təqdim etmişdi.
