 Tbilisidə BTQ dəmir yolunun təhvil-təslim üzrə yekun aktının imzalanması müzakirə olunub | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Tbilisidə BTQ dəmir yolunun təhvil-təslim üzrə yekun aktının imzalanması müzakirə olunub

Qafar Ağayev16:23 - Bu gün
Tbilisidə BTQ dəmir yolunun təhvil-təslim üzrə yekun aktının imzalanması müzakirə olunub

AZCON Holding şirkətlərindən olan “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin sədri Rövşən Rüstəmov 29 yanvar tarixində Tbilisidə “Gürcüstan Dəmir Yolları” SC-nin baş direktoru Laşa Abaşidze və Gürcüstanın iqtisadiyyat və davamlı inkişaf nazirinin müavini Tamara İoseliani ilə görüşüb.

ADY-dən 1news.az-a verilən məlumata görə, görüş zamanı iki ölkə arasında dəmir yolu nəqliyyatı sahəsində əməkdaşlığın hazırkı vəziyyəti və perspektivləri müzakirə edilib.

Gürcüstan və Azərbaycan arasında Orta Dəhlizin rəqabətqabiliyyətinin artırılması və əlavə yüklərin cəlb edilməsi istiqamətində əməkdaşlığın uğurla davam etdirildiyi qeyd olunub.

Görüşdə Bakı–Tbilisi–Qars (BTQ) dəmir yolu xətti layihəsinin tam şəkildə başa çatdırılması, BTQ dəmir yolunun təhvil-təslim üzrə yekun aktının imzalanması və bu xətt üzrə yükdaşımaların həcminin artırılması məsələlərinə xüsusi diqqət ayrılıb.

Qeyd edək ki, ADY BTQ xəttinin Gürcüstandan keçən və mürəkkəb coğrafi relyefə malik 184 kilometrlik hissəsində təmir-bərpa və modernləşdirmə işlərini uğurla yekunlaşdırıb, nəticədə xəttin illik yükötürmə qabiliyyəti 1 milyon tondan 5 milyon tona çatdırılıb. Bu dəmir yolu xəttinin modernləşdirilməsinin əsas məqsədi Orta Dəhlizin rəqabətqabiliyyətin artırmaq və BTQ-ni dəhlizin əsas yükdaşıma arteriyalarından birinə çevirməkdir.

Paylaş:
106

Aktual

Siyasət

Zəngəzur dəhlizi Trans-Avropa nəqliyyat şəbəkəsinə qoşula bilər

Cəmiyyət

Nasaz qatar xəttən çıxarılıb, interval qısa müddətdə bərpa olunacaq - YENİLƏNİB

Rəsmi

Gömrük Komitəsinin əməkdaşları təltif edilib, ali xüsusi rütbələr verilib - SİYAHI

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

İqtisadiyyat

BTQ üzrə müqavilələr imzalanıb

Tbilisidə BTQ dəmir yolunun təhvil-təslim üzrə yekun aktının imzalanması müzakirə olunub

Nigar Alimova: Bələdiyyələrin torpaq sənədləşməsi üzrə müəyyən səlahiyyətləri məhdudlaşdırılıb

“Bank Avrasiya”nın anatomiyası: likvidlik çatışmazlığı, dövlət “damcısından” asılılıq və keçmiş benefisiarların sirri

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

“Bank Avrasiya”nın anatomiyası: likvidlik çatışmazlığı, dövlət “damcısından” asılılıq və keçmiş benefisiarların sirri

“Mazda” böhran içində: Yapon nəhəngi necə autsayderə çevrildi?

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

Son xəbərlər

Mastercard rəhbəri BakıdaTaleh Kəzımovla və Bakıda maliyyə bazarı iştirakçıları ilə bir araya gəlib

Bu gün, 18:01

Ötən il işlə təmin edilən əlilliyi olan şəxslərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:56

Nasaz qatar xəttən çıxarılıb, interval qısa müddətdə bərpa olunacaq - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:49

Zəngəzur dəhlizi Trans-Avropa nəqliyyat şəbəkəsinə qoşula bilər

Bu gün, 17:46

Gömrük Komitəsinin əməkdaşları təltif edilib, ali xüsusi rütbələr verilib - SİYAHI

Bu gün, 17:17

BTQ üzrə müqavilələr imzalanıb

Bu gün, 16:59

Azərbaycan hərbçiləri Türkiyədə ixtisasartırma kursunu uğurla başa vurublar

Bu gün, 16:46

AQTA-nın adından istifadə edən dezinfeksiya şirkətlərinə xəbərdarlıq olunub

Bu gün, 16:28

Tbilisidə BTQ dəmir yolunun təhvil-təslim üzrə yekun aktının imzalanması müzakirə olunub

Bu gün, 16:23

Bakıdan Sumqayıta gedən taksilər niyə geri sifariş götürə bilmir? – İzahı ekspertlərin öhdəsinə buraxılan qaydalar

Bu gün, 16:19

ABŞ səfirliyindən “Qarabağ”a TƏBRİK: Bu, Azərbaycan futbolu tarixində ilk belə nailiyyətdir!

Bu gün, 15:52

Tbilisi prospektində sıxlığın aradan qaldırılması üçün daha bir layihə - VİDEO

Bu gün, 15:20

Ruslan Eyyubov ev dustaqlığına buraxılmadı

Bu gün, 15:09

Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında üçəm dünyaya gəlib

Bu gün, 14:47

Rusiya və Ukrayna arasında meyitlərin mübadiləsi aparılıb

Bu gün, 14:32

Nigar Alimova: Bələdiyyələrin torpaq sənədləşməsi üzrə müəyyən səlahiyyətləri məhdudlaşdırılıb

Bu gün, 14:05

Şəmkirdə diş həkimi 13 yaşlı qızla nişanlanıb

Bu gün, 13:36

Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:23

Bakı–Şamaxı yolunda yarış təşkil edən sürücülər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 12:47

Azərbaycan xalçaları Bəhreyndə müasir incəsənət muzeyinin daimi kolleksiyasına daxil edildi - FOTO

Bu gün, 12:29
Bütün xəbərlər