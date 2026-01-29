 AMB 29 yanvara olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
İqtisadiyyat

AMB 29 yanvara olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:51 - Bu gün
AMB 29 yanvara olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,07 % azalaraq 2,0386 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,39 % azalaraq 2,2208 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

2,0386

100 Rusiya rublu

2,2208

1 Avstraliya dolları

1,2054

1 Belarus rublu

0,5753

1 Bolqarıstan levi

-

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1192

1 Çexiya kronu

0,0839

1 Çin yuanı

0,2447

1 Danimarka kronu

0,2730

1 Gürcü larisi

0,6320

1 Honq Konq dolları

0,2179

1 Hindistan rupisi

0,0185

1 İngilis funt sterlinqi

2,3529

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1933

1 İsveçrə frankı

2,2218

1 İsrail şekeli

0,5505

1 Kanada dolları

1,2573

1 Küveyt dinarı

5,5482

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3366

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5359

1 Moldova leyi

0,1012

1 Norveç kronu

0,1780

100 Özbək somu

0,0140

100 Pakistan rupisi

0,6069

1 Polşa zlotası

0,4848

1 Rumıniya leyi

0,4000

1 Serbiya dinarı

0,0173

1 Sinqapur dolları

1,3474

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4533

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3379

Türk lirəsi

0,0392

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0397

Yapon yeni

1,1114

Yeni Zelandiya dolları

1,0357

Qızıl

9446,8660

Gümüş

201,3319

Platin

4732,6470

Palladium

3586,8640

90

