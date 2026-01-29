 Azərbaycan qanunvericiliyinə kibercinayətkarlıqla bağlı yeni terminlər əlavə edilir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Azərbaycan qanunvericiliyinə kibercinayətkarlıqla bağlı yeni terminlər əlavə edilir

10:15 - Bu gün
Azərbaycan qanunvericiliyinə kibercinayətkarlıqla bağlı yeni terminlər əlavə edilir

Azərbaycan qanunvericiliyinə kibercinayətkarlıqla bağlı yeni terminlər əlavə edilir.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Cinayət və Cinayət-Prosessual Məcəllələrinə (CPM) dəyişiklik təklif edilir.

Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılan layihəyə görə, əsas məqsəd kibercinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində yeni çağırışlara cavab vermək, qanunvericilikdə mövcud olan boşluqları aradan qaldırmaq, eləcə də müvafiq sahədə beynəlxalq müqavilələrin tələblərini daxili hüquq sisteminə tam inteqrasiya etməkdir.

Qanun layihəsində texnoloji tərəqqiyə uyğun olaraq köhnəlmiş ifadələr müasir terminlərlə əvəz edilir. Belə ki, BMT-nin Kibercinayətkarlığa qarşı Konvensiyasının Konvensiyanın tələblərinə müvafiq olaraq, qanunvericilikdəki "kompüter sistemi" ifadəsi "İKT sistemi", "kompüter məlumatları" isə "elektron verilənlər" terminləri ilə əvəz edilir.

Bu, smartfonlardan tutmuş bulud infrastrukturuna qədər bütün müasir vasitələrin hüquqi tənzimləmə dairəsinə daxil edilməsini təmin edir. Eyni zamanda, qanunvericiliyə "trafik verilənləri", "abunəçi məlumatları", "məzmun verilənləri" və "xidmət provayderi" kimi yeni hüquqi anlayışlar daxil edilir.

Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə edilən əlavələr elektron sübutların toplanması prosesini tam hüquqi çərçivəyə salır. Buraya elektron verilənlərin əldə edilməsi, mühafizəsi və prosessual rəsmiləşdirilməsi qaydalarının müəyyən edilməsi, İKT sistemlərinə baxış, axtarış və götürmə tədbirlərinin hüquqi əsaslarının və hədlərinin dəqiqləşdirilməsi aiddir. Bu dəyişikliklər elektron sübutların etibarlılığını, yolverilənliyini və məhkəmədə qiymətləndirilməsinin şəffaflığını artırmağa xidmət edəcək.

Bundan başqa, layihəyə əsasən, CPM-ə "Məhkəməyədək icraatın elektron qaydada aparılması" və "Məhkəmə icraatının elektron qaydada aparılması" kimi yeni maddələr daxil edilərək həmin məsələlərin ətraflı tənzimlənməsi nəzərdə tutulur. Hazırda mövcud olan "Cinayət mühakimə icraatının elektron qaydada aparılması" adlı maddənin isə mətni genişləndirilərək yeni versiyada təqdim olunmuşdur. Həmçinin, məhkəmə və prokurorluq arasında sənəd dövriyyəsinin "Elektron məhkəmə" və "Elektron prokurorluq"sistemləri vasitəsilə, gücləndirilmiş elektron imza ilə həyata keçirilməsi mexanizmi təsbit olunur.

Məlumat verilib ki, layihə hazırlanarkən Almaniya, ABŞ, Türkiyə, Böyük Britaniya, Niderland, Özbəkistan kimi ölkələrin qanunvericilik təcrübəsi yaxından öyrənilib.

Paylaş:
127

Aktual

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

1news TV

Atalıq məzuniyyəti: Azərbaycanlı atalar bu imkandan istifadə edəcəklərmi? – Paytaxt sakinləri ilə VİDEOSORĞU

İqtisadiyyat

“Bank Avrasiya”nın anatomiyası: likvidlik çatışmazlığı, dövlət “damcısından” asılılıq və keçmiş benefisiarların sirri

İqtisadiyyat

“Mazda” böhran içində: Yapon nəhəngi necə autsayderə çevrildi?

Cəmiyyət

Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında üçəm dünyaya gəlib

Şəmkirdə diş həkimi 13 yaşlı qızla nişanlanıb

Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bakı–Şamaxı yolunda yarış təşkil edən sürücülər saxlanılıb - VİDEO

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

İrandan Azərbaycana dronla narkotik vasitə keçirilməsinin qarşısı alınıb

Yollar buz bağlayacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Qusarda 22 yaşlı gənc dəm qazından boğulub

Son xəbərlər

Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında üçəm dünyaya gəlib

Bu gün, 14:47

Rusiya və Ukrayna arasında meyitlərin mübadiləsi aparılıb

Bu gün, 14:32

Nigar Alimova: Bələdiyyələrin torpaq sənədləşməsi üzrə müəyyən səlahiyyətləri məhdudlaşdırılıb

Bu gün, 14:05

Şəmkirdə diş həkimi 13 yaşlı qızla nişanlanıb

Bu gün, 13:36

Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:23

Bakı–Şamaxı yolunda yarış təşkil edən sürücülər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 12:47

Azərbaycan xalçaları Bəhreyndə müasir incəsənət muzeyinin daimi kolleksiyasına daxil edildi - FOTO

Bu gün, 12:29

Sabah havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir - Proqnoz

Bu gün, 12:25

Yasamalda qapısı açıq olan evdən 40 min manata yaxın oğurluq etməkdə şübhəli bilinən qadın tutulub

Bu gün, 12:08

Sənədi olmayan tikililərə sənədlərin verilməsinə baxıla bilər

Bu gün, 11:56

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

Bu gün, 11:51

Atalıq məzuniyyəti: Azərbaycanlı atalar bu imkandan istifadə edəcəklərmi? – Paytaxt sakinləri ilə VİDEOSORĞU

Bu gün, 11:42

Özbaşına tikililərin sənədləşdirilməsi üzrə göstəricilər açıqlanıb

Bu gün, 11:29

Fəlsəfə doktoru imtahanı üzrə 200 ərizə təsdiqlənib, qeydiyyat bu gün başa çatır

Bu gün, 11:18

Qurban Qurbanov: “Qarabağ”ın Çempionlar Liqasının pley-offuna vəsiqə qazanması böyük nailiyyətdir"

Bu gün, 11:06

“Zəngəzur” elektrik ötürmə xəttinin çəkilməsinə başlanıldı - FOTO - VİDEO

Bu gün, 10:40

“Bank Avrasiya”nın anatomiyası: likvidlik çatışmazlığı, dövlət “damcısından” asılılıq və keçmiş benefisiarların sirri

Bu gün, 10:30

Bakıda kirayə qalan iki nəfər dəm qazından zəhərlənib, biri ölüb

Bu gün, 10:23

Azərbaycan qanunvericiliyinə kibercinayətkarlıqla bağlı yeni terminlər əlavə edilir

Bu gün, 10:15

Sabunçuda İstixanadan 50 min manatlıq oğurluq edib evakuatorla apardılar - VİDEO

Bu gün, 10:01
Bütün xəbərlər