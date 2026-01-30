Nizami Cəfərov: Yazıçı öz kitabını küçədə sata bilməz
"Yazıçı kitabını özü sata bilməz, satmamalıdır".
1news.az xəbər verir ki, bunu akademik Nizami Cəfərov "Azərbaycan mədəniyyəti – 2040" Mədəniyyət Konsepsiyasının media üçün təqdimatında deyib.
Akademik bildirib ki, yazıçının məhsulunun satışı və tanıdılması prodüser vasitəsilə həyata keçirilməlidir.
"Yazıçıya qanunla yaxşı yazmaq tələbini necə qoymaq olar? Yaxud yazıçını necə, nə ilə cəzalandırmaq olar? Yazıçının məhsulunun prodüser vasitəsilə satışı, tanıdılması həll edilməlidir. Yazıçı öz kitabını küçədə sata bilməz" – deyə N.Cəfərov vurğulayıb..
Feliks Vişnevetski
120