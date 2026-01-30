 Bir qrup şəxsə 2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilib - ADLAR | 1news.az | Xəbərlər
Bir qrup şəxsə 2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilib - ADLAR

Qafar Ağayev16:29 - 30 / 01 / 2026
Bir qrup şəxsə 2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilib - ADLAR

2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatı verilib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama görə,

Elm, təhsil, mədəniyyət, gənclər siyasəti və gənclərlə iş, ictimai və sosialyönümlü fəaliyyət, innovasiya və sahibkarlıq sahələrində xüsusi fərqlənən aşağıdakı şəxslərə 2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilsin:

Ağadadaşov Sərxan Əbülfət oğlu

Ağayev Şahmar Zöhrab oğlu

Həsənova Elmina Qəhrəman qızı

Həsənova Leyla Elçin qızı

İsmayıllı Aynur Telman qızı

İsmayılov Mahmud Azər oğlu

Məmmədova Lamiyə Famil qızı

Məmmədova Nilgün Azər qızı

Novruzov Səməd Əbülqasım oğlu

Tağızadə Mahir Tahir oğlu.

