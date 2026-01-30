Bir qrup şəxsə 2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilib - ADLAR
2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatı verilib.
1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama görə,
Elm, təhsil, mədəniyyət, gənclər siyasəti və gənclərlə iş, ictimai və sosialyönümlü fəaliyyət, innovasiya və sahibkarlıq sahələrində xüsusi fərqlənən aşağıdakı şəxslərə 2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilsin:
Ağadadaşov Sərxan Əbülfət oğlu
Ağayev Şahmar Zöhrab oğlu
Həsənova Elmina Qəhrəman qızı
Həsənova Leyla Elçin qızı
İsmayıllı Aynur Telman qızı
İsmayılov Mahmud Azər oğlu
Məmmədova Lamiyə Famil qızı
Məmmədova Nilgün Azər qızı
Novruzov Səməd Əbülqasım oğlu
Tağızadə Mahir Tahir oğlu.
