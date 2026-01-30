 “Şəhərsalma və Memarlıq İli” ilə bağlı Tədbirlər Planı təsdiqlənib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Rəsmi

“Şəhərsalma və Memarlıq İli” ilə bağlı Tədbirlər Planı təsdiqlənib

Qafar Ağayev17:04 - 30 / 01 / 2026
“Şəhərsalma və Memarlıq İli” ilə bağlı Tədbirlər Planı təsdiqlənib

“Azərbaycan Respublikasında 2026-cı ilin “Şəhərsalma və Memarlıq İli” elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı” təsdiq edilib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama görə, Tədbirlər Planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin əlaqələndirilməsini və icrasına nəzarəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası həyata keçirməli, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.

Paylaş:
187

Aktual

Rəsmi

“Şəhərsalma və Memarlıq İli” ilə bağlı Tədbirlər Planı təsdiqlənib

Rəsmi

Bir qrup şəxsə 2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilib - ADLAR

Cəmiyyət

Fevralda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

Siyasət

Hikmət Hacıyev BMT-nin müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb

Rəsmi

“Şəhərsalma və Memarlıq İli” ilə bağlı Tədbirlər Planı təsdiqlənib

Bir qrup şəxsə 2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilib - ADLAR

İlham Əliyev Avstraliyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO - YENİLƏNİB

İndoneziyanın yeni səfirinin etimadnaməsi qəbul edilib - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

Dövlət Başçısı Avstraliyanın general-qubernatorunu təbrik edib

İlham Əliyev Yunanıstanın Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - YENİLƏNİB

İndoneziyanın yeni səfirinin etimadnaməsi qəbul edilib - YENİLƏNİB

“Elektron Rəqabət İnformasiya Sistemi haqqında Əsasnamə” təsdiqlənib - FƏRMAN

Son xəbərlər

«Kapital Bank»ın sədrinə birinci müavin təyin edilib

30 / 01 / 2026, 21:50

Mobil tətbiqlər taksi xidmətlərini necə dəyişdi və müştəri dəstəyi niyə vacibdir? - VİDEO

30 / 01 / 2026, 19:57

2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatçılarından 2-si BDU-nun məzunudur

30 / 01 / 2026, 17:53

Hacıqabulda palçıq vulkanı püskürüb - FOTO

30 / 01 / 2026, 17:42

İqtisadi Şuranın iclası keçirildi, qurumlara tapşırıqlar verildi

30 / 01 / 2026, 17:40

Bakıda “kömək” adı ilə vətəndaşın çantasını oğurlayan şəxs saxlanılıb

30 / 01 / 2026, 17:32

Mətbuat Şurasında Umud Mirzəyevin 65 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib

30 / 01 / 2026, 17:23

Hikmət Hacıyev Türkmənistan səfiri ilə görüşüb

30 / 01 / 2026, 17:13

“Şəhərsalma və Memarlıq İli” ilə bağlı Tədbirlər Planı təsdiqlənib

30 / 01 / 2026, 17:04

“Nar” və Dövlət Məşğulluq Agentliyi Anlaşma Memorandumu imzaladı

30 / 01 / 2026, 17:01

Azərbaycanın mədəni irs nümunələrini əks etdirən gümüş xatirə sikkələr hazırlanacaq

30 / 01 / 2026, 16:53

Bir qrup şəxsə 2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilib - ADLAR

30 / 01 / 2026, 16:29

Külək güclənəcək - Sarı XƏBƏRDARLIQ

30 / 01 / 2026, 16:20

Azərbaycan və Gürcüstan dəmir yollarında tariflərin optimallaşdırılmasını müzakirə edib

30 / 01 / 2026, 16:13

“Qarabağ”ın Çempionlar Liqasının pley-offundakı rəqibi bəlli olub

30 / 01 / 2026, 16:01

Fevralda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

30 / 01 / 2026, 15:30

Polisin tapdığı uşağın valideynləri müəyyən edildi - VİDEO - YENİLƏNİB

30 / 01 / 2026, 15:13

Xankəndi, Xocalı və Ağdərəyə daha 142 nəfər köçürüldü - FOTO

30 / 01 / 2026, 15:08

Poti–Bakı ekspres blok-qatarının yola salınması mərasimi keçirilib

30 / 01 / 2026, 14:40

Hikmət Hacıyev BMT-nin müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb

30 / 01 / 2026, 14:24
Bütün xəbərlər