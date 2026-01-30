 2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatçılarından 2-si BDU-nun məzunudur | 1news.az | Xəbərlər
2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatçılarından 2-si BDU-nun məzunudur

17:53 - 30 / 01 / 2026
2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatçılarından 2-si BDU-nun məzunudur

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə elm, təhsil, mədəniyyət, gənclər siyasəti və gənclərlə iş, ictimai və sosialyönümlü fəaliyyət, innovasiya və sahibkarlıq sahələrində xüsusi fərqlənən 10 gəncə 2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatı verilib.

Bakı Dövlət Universitetindən 1news.az-a verilən məlumata görə, onlardan 2-si – Gülbağda Leysanova Hacıyeva 2019-ci ildə BDU-nun Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin, Lamiyə Məmmədova isə 2020-ci ildə BDU-nun Filologiya fakültəsinin SABAH qrupları üzrə məzunu olub.

