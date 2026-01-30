«Kapital Bank»ın sədrinə birinci müavin təyin edilib
“Kapital Bank” ASC-nin İdarə Heyəti sədrinin birinci müavini təyin edilib.
1news.az Banker.az-a istinadən xəbər verir ki, səhmdarların Ümumi Yığıncağının qərarı ilə Cavid Mirzəyev bu vəzifəyə təyin edilib. Əlavə olaraq C.Mirzəyev “Bir” ekosisteminin Fintex Biznesi üzrə rəhbəri təyin edilib.
Cavid Mirzəyev 2000-2004-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Maliyyə və kredit” ixtisası üzrə bakalavr, 2006-2009-cu illərdə isə “İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi” ixtisası üzrə magistr dərəcəsi alıb.
2018-2020-ci illərdə London Biznes Məktəbində (London Business School) Executive MBA proqramını bitirib.
O, karyerasına Azərbaycan Mərkəzi Bankında iqtisadçı olaraq başlayıb və Bank Nəzarəti departamentinin Xarici nəzarət şöbəsinin müdiri vəzifəsinədək yüksəlib.
2014-cü ildən etibarən fəaliyyətini Kapital Bank ASC-də davam etdirir.
Bu müddət ərzində o, bankda Risklərin idarə edilməsi departamentinin direktoru və Baş Risk İnzibatçısı vəzifələrində çalışıb.
2019-cu ildən etibarən bankın İdarə Heyətinin üzvüdür.
2025-ci ildə İdarə Heyətinin üzvü, Baş Pərakəndə Biznes İnzibatçısı vəzifəsinə təyin edilib.