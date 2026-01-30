 Dünyanın 30-dan çox ölkəsindən idmançılar Bakıda: AİGA turniri ilk dəfə Azərbaycanda - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Dünyanın 30-dan çox ölkəsindən idmançılar Bakıda: AİGA turniri ilk dəfə Azərbaycanda - VİDEO

09:58 - Bu gün
Dünyanın 30-dan çox ölkəsindən idmançılar Bakıda: AİGA turniri ilk dəfə Azərbaycanda - VİDEO

Əvvəlki illərdə ABŞ və Qazaxıstanda uğurla təşkil olunmuş nüfuzlu AİGA Beynəlxalq Qrepling Turniri bu il ilk dəfə olaraq Azərbaycanda keçiriləcək.

Turnir 13-15 fevral tarixlərində Bakı şəhərində baş tutacaq.

Qrepling idman növü üzrə beynəlxalq səviyyədə tanınan AİGA turniri dünyanın 30-dan çox ölkəsindən peşəkar idmançıları bir araya gətirərək yüksək rəqabət, peşəkarlıq və idman ruhu ilə seçilir. Yarış günlərində idmansevərləri gərgin, dinamik və həyəcanverici qarşılaşmalar gözləyir.

Turnirin təşkilatçısı olan KVAN Group şirkəti bu kimi beynəlxalq idman tədbirləri vasitəsilə cəmiyyətə töhfə verməyi, şəhər həyatını canlandırmağı, idmanın inkişafına dəstək göstərməyi və Azərbaycanı beynəlxalq idman arenasında diqqət mərkəzinə çıxarmağı hədəfləyir.

Qeyd edək ki, KVAN Group daşınmaz əmlakın inkişafı sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətdir və son dövrlərdə Bahar Residence yaşayış layihəsi ilə tanınır. Şirkətin təsisçisi Çingiz Kişiyev çıxışlarında sosial məsuliyyətin biznes fəaliyyətinin ayrılmaz hissəsi olduğunu vurğulayaraq, kommersiya fəaliyyəti ilə yanaşı ictimai dəyər yaradan layihələrin dəstəklənməsinin vacibliyini qeyd edir.

Son illərdə qlobal miqyasda sürətlə populyarlıq qazanan qrepling idman növü güc, çeviklik və strateji düşünmə bacarığını özündə birləşdirir. Bu xüsusiyyətlərinə görə qrepling tez-tez “idmanlar arasında şahmat” adlandırılır. AİGA kimi mötəbər beynəlxalq turnirin Azərbaycanda keçirilməsi isə ölkəmizin idman həyatında əlamətdar hadisə kimi dəyərləndirilir.

Reklam hüququnda

Paylaş:
153

Aktual

Cəmiyyət

Fevralda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

Siyasət

Hikmət Hacıyev BMT-nin müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb

Rəsmi

İlham Əliyev Avstraliyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO - YENİLƏNİB

Rəsmi

İndoneziyanın yeni səfirinin etimadnaməsi qəbul edilib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Külək güclənəcək - Sarı XƏBƏRDARLIQ

Fevralda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

Polisin tapdığı uşağın valideynləri müəyyən edildi - VİDEO - YENİLƏNİB

Xankəndi, Xocalı və Ağdərəyə daha 142 nəfər köçürüldü - FOTO

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

Dövlət Komitəsi mina təhlükəsinə dair yeni maarifləndirici çarx hazırlayıb - VİDEO

İrandan Azərbaycana dronla narkotik vasitə keçirilməsinin qarşısı alınıb

Abşeron və Gəncədə mağazaları talayan dəstənin üzvləri saxlanılıb

Xocalı faciəsinin məşhur siması İlham Quliyev vəfat edib

Son xəbərlər

Külək güclənəcək - Sarı XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:20

Azərbaycan və Gürcüstan dəmir yollarında tariflərin optimallaşdırılmasını müzakirə edib

Bu gün, 16:13

“Qarabağ”ın Çempionlar Liqasının pley-offundakı rəqibi bəlli olub

Bu gün, 16:01

Fevralda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

Bu gün, 15:30

Polisin tapdığı uşağın valideynləri müəyyən edildi - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:13

Xankəndi, Xocalı və Ağdərəyə daha 142 nəfər köçürüldü - FOTO

Bu gün, 15:08

Poti–Bakı ekspres blok-qatarının yola salınması mərasimi keçirilib

Bu gün, 14:40

Hikmət Hacıyev BMT-nin müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb

Bu gün, 14:24

Nazlı Əhmədova: Azərbaycanda “milli-mənəvi dəyərlər” anlayışına dəqiq tərif veriləcək

Bu gün, 14:06

Nizami Cəfərov: Yazıçı öz kitabını küçədə sata bilməz

Bu gün, 13:48

İlham Əliyev Avstraliyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:36

Rafael Hüseynov: Bugünkü suveren Azərbaycan reallığında mədəni irsə bütöv yanaşmaq mümkündür

Bu gün, 13:28

Əməliyyat keçirildi, 34 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 13:18

Fərid Cəfərov: “Azərbaycan mədəniyyəti – 2040” Konsepsiyası mədəni inkişafda mühüm mərhələdir

Bu gün, 13:14

Azərbaycan Prezidenti Norveç Krallığının yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:04

İndoneziyanın yeni səfirinin etimadnaməsi qəbul edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:03

Ceyhun Bayramov BƏƏ-li həmkarı ilə təhlükəsizlik mövzusunda fikir mübadiləsi aparıb

Bu gün, 13:00

İlham Əliyev Yunanıstanın Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:59

Şənbə gününün havası açıqlandı

Bu gün, 12:37

Kərkicahan qəsəbəsinə, Xocalının Xanyurdu və Təzəbinə kəndlərinə köç karvanları yola salınıb - FOTO

Bu gün, 12:34
Bütün xəbərlər