 İndoneziyanın yeni səfirinin etimadnaməsi qəbul edilib - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Rəsmi

İndoneziyanın yeni səfirinin etimadnaməsi qəbul edilib - YENİLƏNİB

Qafar Ağayev13:03 - Bu gün
İndoneziyanın yeni səfirinin etimadnaməsi qəbul edilib - YENİLƏNİB

Prezident İlham Əliyev yanvarın 30-da İndoneziyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfiri Berlian Helminin etimadnaməsini qəbul edib.

1news.az xəbər verir ki, səfir etimadnaməsini dövlət başçısına təqdim edib.

Prezident İlham Əliyev səfirlə söhbət edib.

Dövlət başçısı İndoneziya Prezidenti ilə Davosda və Şarm Əl-Şeyxdə təmaslarını xatırlayıb, onu Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etdiyini bildirib.

Azərbaycanın İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına (D-8) bu qurumun təsis edilməsindən sonra üzv qəbul edilən ilk ölkə olmasının bizim üçün böyük şərəf olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev bu məsələdə təşkilata üzv bütün dövlətlərə, o cümlədən İndoneziyaya minnətdarlığını ifadə edib. Dövlət başçısı bunu Azərbaycana olan hörmətin və qardaşlığın təcəssümü kimi qiymətləndirib.

Ölkələr arasında münasibətlərin inkişafından məmnunluğunu bildirən Prezident İlham Əliyev siyasət, iqtisadiyyat, qarşılıqlı investisiya qoyuluşu, biznes təmasları sahələrində əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirməyin önəmini qeyd edib.

Azərbaycan Prezidenti səfirə fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

Qəbula görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirən Berlian Helmi fəaliyyəti dövründə dövlətlər və xalqlar arasında dostluğun və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi üçün səylə çalışacağını deyib.

Söhbət zamanı Azərbaycan-İndoneziya ikitərəfli əlaqələrinin perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

***

12:20

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 30-da İndoneziya Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Berlian Helminin etimadnaməsini qəbul edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

Paylaş:
180

Aktual

Rəsmi

Bir qrup şəxsə 2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilib - ADLAR

Cəmiyyət

Fevralda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

Siyasət

Hikmət Hacıyev BMT-nin müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb

Rəsmi

İlham Əliyev Avstraliyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO - YENİLƏNİB

Rəsmi

Bir qrup şəxsə 2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilib - ADLAR

İlham Əliyev Avstraliyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO - YENİLƏNİB

İndoneziyanın yeni səfirinin etimadnaməsi qəbul edilib - YENİLƏNİB

İlham Əliyev Yunanıstanın Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev Avstraliyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO - YENİLƏNİB

Dövlət Başçısı Sumqayıt Sənaye Parkında polipropilen və laminatlı kisə istehsalı müəssisəsinin təməlini qoyub - FOTO

Dövlət Başçısı Avstraliyanın general-qubernatorunu təbrik edib

İlham Əliyev Yunanıstanın Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Bir qrup şəxsə 2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilib - ADLAR

Bu gün, 16:29

Külək güclənəcək - Sarı XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:20

Azərbaycan və Gürcüstan dəmir yollarında tariflərin optimallaşdırılmasını müzakirə edib

Bu gün, 16:13

“Qarabağ”ın Çempionlar Liqasının pley-offundakı rəqibi bəlli olub

Bu gün, 16:01

Fevralda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

Bu gün, 15:30

Polisin tapdığı uşağın valideynləri müəyyən edildi - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:13

Xankəndi, Xocalı və Ağdərəyə daha 142 nəfər köçürüldü - FOTO

Bu gün, 15:08

Poti–Bakı ekspres blok-qatarının yola salınması mərasimi keçirilib

Bu gün, 14:40

Hikmət Hacıyev BMT-nin müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb

Bu gün, 14:24

Nazlı Əhmədova: Azərbaycanda “milli-mənəvi dəyərlər” anlayışına dəqiq tərif veriləcək

Bu gün, 14:06

Nizami Cəfərov: Yazıçı öz kitabını küçədə sata bilməz

Bu gün, 13:48

İlham Əliyev Avstraliyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:36

Rafael Hüseynov: Bugünkü suveren Azərbaycan reallığında mədəni irsə bütöv yanaşmaq mümkündür

Bu gün, 13:28

Əməliyyat keçirildi, 34 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 13:18

Fərid Cəfərov: “Azərbaycan mədəniyyəti – 2040” Konsepsiyası mədəni inkişafda mühüm mərhələdir

Bu gün, 13:14

Azərbaycan Prezidenti Norveç Krallığının yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:04

İndoneziyanın yeni səfirinin etimadnaməsi qəbul edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:03

Ceyhun Bayramov BƏƏ-li həmkarı ilə təhlükəsizlik mövzusunda fikir mübadiləsi aparıb

Bu gün, 13:00

İlham Əliyev Yunanıstanın Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:59

Şənbə gününün havası açıqlandı

Bu gün, 12:37
Bütün xəbərlər