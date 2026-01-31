 Bakıda Xalq artistinin oğlunu döydülər - Saxlanılan var | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bakıda Xalq artistinin oğlunu döydülər - Saxlanılan var

14:31 - Bu gün
Bakıda Xalq artistinin oğlunu döydülər - Saxlanılan var

Azərbaycanın mərhum Xalq artisti Yuri Balıyev və Əməkdar artist Nataliya Balıyevanın 1981-ci il təvəllüdlü oğulları Artur Balıyev Bakıda bir qrup şəxsin hücumuna məruz qalıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə “Qafqazinfo”ya A.Balıyev özü məlumat verib.

O bildirib ki, hadisə dünən axşam saatlarında Binəqədi rayonu, 8-ci mikrorayon, Əcəmi Naxçıvani küçəsində baş verib:

“Axşam vaxtı tanımadığım nömrədən mənə zəng gəldi. Anamın maşınının nömrəsini deyərək, bizə məxsus olub-olmadığını soruşdu. Mən həmin yerə getdim. 90-EB-444 dövlət nömrə nişanlı “Toyota” markalı avtomobilin sürücüsü 2-3 gün əvvəl anama məxsus “BMW” markalı maşının onun avtomobilini sürtdüyünü dedi. Onlar 4 nəfər idi. Mən sürtünmə yerlərinə baxıb bildirdim ki, həmin hissələr bir-birinə uyğun gəlmir, çünki “Toyota”dakı cızıq xeyli yuxarıda idi, həm də anamın avtomobili 4 gündür heç sürülmürdü. Onlar isə təkidlə və kobud formada hadisənin bizim tərəfimizdən törədildiyini deyirdilər”.

A. Balıyev qeyd edib ki, digər avtomobildəki yüngül zədənin onlara məxsus avtomobil tərəfindən törədilməməsini sübut edəndən sonra qarşı tərəf aqressivləşib və ona hücum ediblər: “Onlar söyüşlə danışmağa başladılar və mənə hücum edib zərbələr endirdilər. Başımda, üzümdə, bədənimdə çoxlu xəsarətlər var, xəstəxanaya yerləşdirilmişəm. Həm də hadisə barədə polisə məlumat vermişəm. Ərazi üzrə Binəqədi Rayonu Polis İdarəsinin 5-ci Polis Şöbəsində araşdırma aparılır”.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Məbuat xidmətinin əməkdaşı, polis leytenantı Elbrus İbrahimov bildirib ki, baş verən insidentlə bağlı ərazi Polis Şöbəsində zərərçəkən A.Balıyevin izahatı alınıb.

E.İbrahimov qeyd edib ki, aralarında yaranan mübahisə zamanı ona xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən T.Zeynalov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb, araşdırma davam etdirilir.

Paylaş:
119

Aktual

Cəmiyyət

Milli Məclisdə ABŞ nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Cəmiyyət

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasından 142 il ötür

Rəsmi

“Şəhərsalma və Memarlıq İli” ilə bağlı Tədbirlər Planı təsdiqlənib

Rəsmi

Bir qrup şəxsə 2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilib - ADLAR

Cəmiyyət

Ukraynada elektrik təchizatı tədricən bərpa olunur

Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

İranda baş verən hadisələrdə ölənlərin sayı artdı

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

Bakcell lotereyasında meqa uduşun qalibi bəlli oldu!

Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk iclasında 16 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Mehdiabaddan metronun “28 may” stansiyasına tramvay yolu çəkiləcək

Metroda sıxlığın qarşısını almaq üçün 11 müvəqqəti avtobus xətti yaradılacaq

Son xəbərlər

Ukraynada elektrik təchizatı tədricən bərpa olunur

Bu gün, 17:31

Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 17:11

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Bu gün, 16:32

İranda baş verən hadisələrdə ölənlərin sayı artdı

Bu gün, 15:54

Bakıda mənzildə meyit tapılıb

Bu gün, 15:49

Kiyevdə enerji böhranı: Metro dayandırıldı, şəhər iflic vəziyyətindədir

Bu gün, 15:37

Postmüharibə dövründə şəhid ailələri üzvləri və müharibə iştirakçıları olan 132 min şəxsə 411 min xidmət göstərilib

Bu gün, 15:01

Bakıda Xalq artistinin oğlunu döydülər - Saxlanılan var

Bu gün, 14:31

İki ildə Azərbaycanda icra olunan açıq ürək əməliyyatlarının sayı açıqlanıb

Bu gün, 14:03

Dəm qazı 21 yaşlı hamilə qadının həyatına son qoydu

Bu gün, 13:41

Alıcı kimi gələn şəxs qızılları oğurlayıb

Bu gün, 13:31

Ucarda avtomat satmaq istəyən şəxs tutulub

Bu gün, 13:26

Duman, külək - Bazar gününün havası açıqlandı

Bu gün, 13:02

Təkrar əlillik təyin edilənlərə 6 ayadək dövr ərzində 34 milyon manat ödənilib

Bu gün, 12:29

Bakıda daha iki marşrutda müasir avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərəcək

Bu gün, 12:24

Milli Məclisdə ABŞ nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Bu gün, 12:01

Bakıda restoranda yanğın olub - VİDEO

Bu gün, 11:14

Qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkar edilib

Bu gün, 10:56

İstanbulda məşhurlara qarşı “narkotik” əməliyyatı: Daha 7 nəfər saxlanıldı

Bu gün, 10:43

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 59 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 10:22
Bütün xəbərlər