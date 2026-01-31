İranda baş verən hadisələrdə ölənlərin sayı artdı
İranda baş verən hadisələr nəticəsində 49 min nəfər saxlanılıb, 6 563 nəfər həlak olub.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ mərkəzli İnsan Haqları Aktivistləri Agentliyi (HRANA) məlumat yayıb. Bildirilib ki, ölkənin müxtəlif bölgələrində keçirilən aksiyalar zamanı baş verən insidentlər nəticəsində 214 təhlükəsizlik əməkdaşı da daxil olmaqla ümumilikdə 6 563 nəfər həyatını itirib.
Agentlik bir gün əvvəl ölənlərin sayının 6 479 nəfərə çatdığını açıqlamışdı.
