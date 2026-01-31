Təkrar əlillik təyin edilənlərə 6 ayadək dövr ərzində 34 milyon manat ödənilib
Beş il əvvəl qəbul edilmiş qanunla şəxsə əlillik müddəti bitəndən sonra 6 ay ərzində yenidən əlillik təyin edildikdə əlillik əvvəlki əlillik müddətinin bitdiyi tarixdən rəsmiləşdirilir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən 1news.az-a verilən məlumata görə, həmin aralıq dövr üzrə də əlilliyə görə sosial ödəniş verilir. Ötən dövrdə 56,3 min şəxs həmin ödənişlərlə təmin edilib.
Onlara əvvəlki əlillik müddətinin bitdiyi vaxtdan təkrar əlillik təyin olunan vaxta qədərki dövr üzrə ümumilikdə 34 milyon manat vəsait ödənilib.
