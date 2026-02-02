 Almaniyada on minlərlə işçi tətilə getdi, nəqliyyat iflic oldu | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Dünya

Almaniyada on minlərlə işçi tətilə getdi, nəqliyyat iflic oldu

Qafar Ağayev15:17 - Bu gün
Almaniyada on minlərlə işçi tətilə getdi, nəqliyyat iflic oldu

Almaniyada Birləşmiş Xidmət Sektoru Həmkarlar İttifaqının (Ver.di) çağırışı ilə təxminən 150 bələdiyyə nəqliyyat şirkətinin əməkdaşları 24 saatlıq tətilə başlayıb.

1news.az Anadolu Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, tətil gecə saat 03:00-dan etibarən başlayıb və fevralın 3-ü saat 03:00-dək davam edəcək. Aksiya nəticəsində ölkə üzrə avtobus, metro və tramvay reysləri demək olar ki, dayanıb, milyonlarla sərnişin çətinliklə üzləşib. Berlin, Hamburq, Münhen, Frankfurt və Köln kimi iri şəhərlərdə reyslərin böyük hissəsi ləğv edilib, səhər saatlarında isə ciddi tıxaclar yaranıb.

Tətil ölkə üzrə müşahidə olunan şaxtalı hava və buzlanma riski ilə eyni vaxta təsadüf edib. İşə getmək üçün alternativ yollar axtaran vətəndaşlara hüquqşünaslar xəbərdarlıq ediblər ki, nəqliyyat riski işçinin üzərinə düşür və tətil işə gecikmək üçün əsaslı səbəb sayılmır. Valideynlərə isə bildirilib ki, məktəb avtobuslarının ləğvi şagirdlərin dərsə getmək öhdəliyini aradan qaldırmır.

Aşağı Saksoniya əyalətində təxminən 5 min əməkdaş üçün “sülh öhdəliyi” qüvvədə qaldığından həmin region tətilə qoşulmayıb.

Qeyd edək ki, Ver.di bələdiyyə nəqliyyat şirkətlərində çalışan təxminən 100 min işçi adından həftəlik iş saatlarının azaldılması, istirahət müddətinin artırılması, növbələrin tənzimlənməsi, eləcə də gecə və həftəsonu işinə görə daha yüksək əlavələrin ödənilməsini tələb edir.

Paylaş:
185

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində səfərdədir - FOTO

Cəmiyyət

Sabahın havası açıqlandı

Siyasət

Deputat: İyun ayına qədər biz sülh müqaviləsini imzalaya bilərik

Rəsmi

İlham Əliyev Azərbaycan gənclərinə müraciət ünvanlayıb

Dünya

Almaniyada on minlərlə işçi tətilə getdi, nəqliyyat iflic oldu

Bill Qeyts Epşteyn işi üzrə irəli sürülən iddialara cavab verdi

Ukraynada elektrik təchizatı tədricən bərpa olunur

Kiyevdə enerji böhranı: Metro dayandırıldı, şəhər iflic vəziyyətindədir

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

Rusiya və Ukrayna arasında meyitlərin mübadiləsi aparılıb

ABŞ İrana hücum edəcək? – Yaxın Şərqə daha bir hərbi gəmi göndərildi

“Ərdoğanın Ermənistan üçün yardım xəbəri saxtadır” - Rəsmi açıqlama

İstanbulda məşhurlara qarşı “narkotik” əməliyyatı: Daha 7 nəfər saxlanıldı

Son xəbərlər

Daha 4 müavinət növü proaktiv qaydada təyin ediləcək

Bu gün, 17:55

Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaq

Bu gün, 17:40

Gəncədə fəhlələr qaynaq işi görərkən partlayış olub, xəsarət alanlar var

Bu gün, 17:22

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:56

Sumqayıtda avtomobil yanıb - VİDEO

Bu gün, 16:51

“⁠İnnovasiya və Süni İntellekt” üzrə təqaüd proqramına qeydiyyat davam edir - Gənclərin nəzərinə

Bu gün, 16:36

Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində səfərdədir - FOTO

Bu gün, 16:28

Azercell Gənclər Günü ərəfəsində Beynəlxalq İnformatika Olimpiadası üzrə milli komanda ilə görüş keçirib - FOTO

Bu gün, 16:25

Hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

Bu gün, 16:19

İldə azı bir dəfə minimum əmək haqqının məbləğinə yenidən baxılacaq

Bu gün, 15:49

Əmisi tərəfindən balta ilə vurulan azyaşlının vəziyyəti açıqlandı

Bu gün, 15:36

Almaniyada on minlərlə işçi tətilə getdi, nəqliyyat iflic oldu

Bu gün, 15:17

Tərtərə yeni rayon prokuroru və hərbi prokuror təyin edildi

Bu gün, 15:07

Azərbaycan millisi Özbəkistanla yoldaşlıq görüşləri keçirəcək

Bu gün, 14:49

Yoxlama aparıldı, 7 aptekdə nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 14:26

Abşerona prokuror təyin olundu

Bu gün, 14:14

Ötən ay 4 nəfər zəhərlənmədən ölüb

Bu gün, 13:50

BDU-nun tələbəsi və qardaşı yol qəzasında vəfat etdi

Bu gün, 13:36

Səlim Müslümovun milyonluq evi və obyekti satılır

Bu gün, 13:25

Vilayət Eyvazov Qəbələdə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib - VİDEO

Bu gün, 13:21
Bütün xəbərlər