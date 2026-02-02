 FHN: Ötən həftə 37 nəfər xilas edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

FHN: Ötən həftə 37 nəfər xilas edilib

09:46 - Bu gün
FHN: Ötən həftə 37 nəfər xilas edilib

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi üzərinə düşən vəzifələrinin icrası, o cümlədən əhalinin və ərazilərin təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hallardan qorunması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir.

Bu abrədə 1news.az-a FHN-in mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında Nazirliyin aidiyyəti qurumları tərəfindən ötən həftə ərzində 231 yanğına çıxış, 36 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 1 avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.

Ümumilikdə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 6-sı azyaşlı olmaqla 37 nəfər xilas edilib, 8 nəfər xəsarət alıb, 17 nəfər təxliyə olunub, hadisələr zamanı 8 nəfər həyatını itirib.

Paylaş:
121

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Azərbaycan gənclərinə müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

Sabahın havası açıqlandı

Siyasət

Deputat: İyun ayına qədər biz sülh müqaviləsini imzalaya bilərik

Cəmiyyət

Cəlilabadda əmi qardaşı uşaqlarını baltalayıb

Cəmiyyət

Əmisi tərəfindən balta ilə vurulan azyaşlının vəziyyəti açıqlandı

Tərtərə yeni rayon prokuroru və hərbi prokuror təyin edildi

Yoxlama aparıldı, 7 aptekdə nöqsanlar aşkarlanıb

Abşerona prokuror təyin olundu

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Milli Məclisdə ABŞ nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Fevralda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasından 142 il ötür

Son xəbərlər

Əmisi tərəfindən balta ilə vurulan azyaşlının vəziyyəti açıqlandı

Bu gün, 15:36

Almaniyada on minlərlə işçi tətilə getdi,nəqliyyat iflic oldu

Bu gün, 15:17

Tərtərə yeni rayon prokuroru və hərbi prokuror təyin edildi

Bu gün, 15:07

Azərbaycan millisi Özbəkistanla yoldaşlıq görüşləri keçirəcək

Bu gün, 14:49

Yoxlama aparıldı, 7 aptekdə nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 14:26

Abşerona prokuror təyin olundu

Bu gün, 14:14

Ötən ay 4 nəfər zəhərlənmədən ölüb

Bu gün, 13:50

BDU-nun tələbəsi və qardaşı yol qəzasında vəfat etdi

Bu gün, 13:36

Səlim Müslümovun milyonluq evi və obyekti satılır

Bu gün, 13:25

Vilayət Eyvazov Qəbələdə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib - VİDEO

Bu gün, 13:21

Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:10

Azad edilmiş ərazilərdə ötən ay aşkarlanan minaların sayı açıqlandı

Bu gün, 13:09

“Bu qaydaların pozulmasının nəticəsi qəzadır” - NİİM-dən sürücülərə çağırış - VİDEO

Bu gün, 12:51

Moskva və Qars müqavilələrinin adı Naxçıvan Konstitusiyasından çıxarılır

Bu gün, 12:39

Deputat: İyun ayına qədər biz sülh müqaviləsini imzalaya bilərik

Bu gün, 12:22

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 12:20

Norm ICCX Academy Baku 2026-da yerli tərəfdaş qismində çıxış edib - FOTO

Bu gün, 12:06

Son iki gündə 117 cinayətin açılması təmin edilib

Bu gün, 11:44

İldə bir dəfə 1 mobil cihazı gömrükdən rüsumsuz keçirmək olacaq - QƏRAR

Bu gün, 11:24

Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk plenar iclası başlayıb, 16 məsələ müzakirə olunur - SİYAHI

Bu gün, 11:10
Bütün xəbərlər