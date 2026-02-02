 İldə bir dəfə 1 mobil cihazı gömrükdən rüsumsuz keçirmək olacaq - QƏRAR | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

İldə bir dəfə 1 mobil cihazı gömrükdən rüsumsuz keçirmək olacaq - QƏRAR

Qafar Ağayev11:24 - Bu gün
İldə bir dəfə 1 mobil cihazı gömrükdən rüsumsuz keçirmək olacaq - QƏRAR

Hər təqvim ili ərzində bir dəfə 1 ədəd mobil cihaz güzəştli qaydada (gömrük ödənişlərini ödəmədən) gömrük sərhədindən keçirilə biləcək.

1news.az xəbər verir ki, bu, Nazirlər Kabinetinin “Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş Qaydaları”nda edilən dəyişikliklərdə əksini tapıb.

Qərara əsasən, fiziki şəxslər tərəfindən gömrük ərazisinə gətirilən mobil cihazların gömrük dəyəri bu Qaydaların 2.1.2-ci və 2.1.4-cü yarımbəndləri (Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə hər təqvim ayı ərzində bir dəfə gətirilən, ümumi gömrük dəyəri 800 ABŞ dollarının ekvivalenti məbləğindən artıq olmayan mallar; beynəlxalq poçt göndərişləri və ya daşıyıcı şirkət vasitəsilə eyni fiziki şəxsin adına hər təqvim ayı ərzində gömrük ərazisinə bir dəfə gətirilən, ümumi gömrük dəyəri 300 ABŞ dollarının ekvivalenti məbləğindən artıq olmayan mallar) ilə müəyyən edilmiş bir aylıq həddən artıq olduğu halda ümumi gömrük dəyərindən müvafiq yarımbəndlərdə göstərilən məbləğlər çıxılmaqla, bu malların gömrük rəsmiləşdirilməsi xarici-iqtisadi fəaliyyətin tarif və qeyri-tarif tənzimlənməsinə uyğun gömrük ödənişləri alınmaqla sadələşdirilmiş qaydada həyata keçiriləcək.

Bu Qərar 2026-cı il yanvarın 1-dən tətbiq edilir.

Paylaş:
195

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Azərbaycan gənclərinə müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

Sabahın havası açıqlandı

Siyasət

Deputat: İyun ayına qədər biz sülh müqaviləsini imzalaya bilərik

Cəmiyyət

Cəlilabadda əmi qardaşı uşaqlarını baltalayıb

Cəmiyyət

İldə azı bir dəfə minimum əmək haqqının məbləğinə yenidən baxılacaq

Əmisi tərəfindən balta ilə vurulan azyaşlının vəziyyəti açıqlandı

Tərtərə yeni rayon prokuroru və hərbi prokuror təyin edildi

Yoxlama aparıldı, 7 aptekdə nöqsanlar aşkarlanıb

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

Milli Məclisdə ABŞ nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasından 142 il ötür

Polisin tapdığı uşağın valideynləri müəyyən edildi - VİDEO - YENİLƏNİB

Azərbaycanın əməkdar məşqçisi Mirəli Seyidov vəfat edib

Son xəbərlər

İldə azı bir dəfə minimum əmək haqqının məbləğinə yenidən baxılacaq

Bu gün, 15:49

Əmisi tərəfindən balta ilə vurulan azyaşlının vəziyyəti açıqlandı

Bu gün, 15:36

Almaniyada on minlərlə işçi tətilə getdi,nəqliyyat iflic oldu

Bu gün, 15:17

Tərtərə yeni rayon prokuroru və hərbi prokuror təyin edildi

Bu gün, 15:07

Azərbaycan millisi Özbəkistanla yoldaşlıq görüşləri keçirəcək

Bu gün, 14:49

Yoxlama aparıldı, 7 aptekdə nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 14:26

Abşerona prokuror təyin olundu

Bu gün, 14:14

Ötən ay 4 nəfər zəhərlənmədən ölüb

Bu gün, 13:50

BDU-nun tələbəsi və qardaşı yol qəzasında vəfat etdi

Bu gün, 13:36

Səlim Müslümovun milyonluq evi və obyekti satılır

Bu gün, 13:25

Vilayət Eyvazov Qəbələdə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib - VİDEO

Bu gün, 13:21

Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:10

Azad edilmiş ərazilərdə ötən ay aşkarlanan minaların sayı açıqlandı

Bu gün, 13:09

“Bu qaydaların pozulmasının nəticəsi qəzadır” - NİİM-dən sürücülərə çağırış - VİDEO

Bu gün, 12:51

Moskva və Qars müqavilələrinin adı Naxçıvan Konstitusiyasından çıxarılır

Bu gün, 12:39

Deputat: İyun ayına qədər biz sülh müqaviləsini imzalaya bilərik

Bu gün, 12:22

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 12:20

Norm ICCX Academy Baku 2026-da yerli tərəfdaş qismində çıxış edib - FOTO

Bu gün, 12:06

Son iki gündə 117 cinayətin açılması təmin edilib

Bu gün, 11:44

İldə bir dəfə 1 mobil cihazı gömrükdən rüsumsuz keçirmək olacaq - QƏRAR

Bu gün, 11:24
Bütün xəbərlər