 Son iki gündə 117 cinayətin açılması təmin edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Son iki gündə 117 cinayətin açılması təmin edilib

11:44 - Bu gün
Son iki gündə 117 cinayətin açılması təmin edilib

Yanvarın 31-də və fevralın 1-də ölkə ərazisində qeydə alınan 103, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 14 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 1news.az-a bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 84, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 36, ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 10 və dələduzluğa görə axtarışda olan 21 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Həmçinin narkotiklərlə əlaqədar 53 fakt müəyyən edilib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 21,3 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb.

Eyni zamanda, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 15 fakt müəyyən edilib. Paytaxtda və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 6 avtomat silahı, 11 tüfəng, 15 patron darağı, 252 ədəd müxtəlif çaplı patron və 48 mərmi aşkar olunaraq götürülüb.

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 99 nəfər də saxlanılıb.

Paylaş:
114

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Azərbaycan gənclərinə müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

Sabahın havası açıqlandı

Siyasət

Deputat: İyun ayına qədər biz sülh müqaviləsini imzalaya bilərik

Cəmiyyət

Cəlilabadda əmi qardaşı uşaqlarını baltalayıb

Cəmiyyət

İldə azı bir dəfə minimum əmək haqqının məbləğinə yenidən baxılacaq

Əmisi tərəfindən balta ilə vurulan azyaşlının vəziyyəti açıqlandı

Tərtərə yeni rayon prokuroru və hərbi prokuror təyin edildi

Yoxlama aparıldı, 7 aptekdə nöqsanlar aşkarlanıb

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

“Azərlotereya” 2025-ci ildə 267 böyük uduş təqdim edib

Polisin tapdığı uşağın valideynləri müəyyən edildi - VİDEO - YENİLƏNİB

Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Fevralda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

Son xəbərlər

İldə azı bir dəfə minimum əmək haqqının məbləğinə yenidən baxılacaq

Bu gün, 15:49

Əmisi tərəfindən balta ilə vurulan azyaşlının vəziyyəti açıqlandı

Bu gün, 15:36

Almaniyada on minlərlə işçi tətilə getdi,nəqliyyat iflic oldu

Bu gün, 15:17

Tərtərə yeni rayon prokuroru və hərbi prokuror təyin edildi

Bu gün, 15:07

Azərbaycan millisi Özbəkistanla yoldaşlıq görüşləri keçirəcək

Bu gün, 14:49

Yoxlama aparıldı, 7 aptekdə nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 14:26

Abşerona prokuror təyin olundu

Bu gün, 14:14

Ötən ay 4 nəfər zəhərlənmədən ölüb

Bu gün, 13:50

BDU-nun tələbəsi və qardaşı yol qəzasında vəfat etdi

Bu gün, 13:36

Səlim Müslümovun milyonluq evi və obyekti satılır

Bu gün, 13:25

Vilayət Eyvazov Qəbələdə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib - VİDEO

Bu gün, 13:21

Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:10

Azad edilmiş ərazilərdə ötən ay aşkarlanan minaların sayı açıqlandı

Bu gün, 13:09

“Bu qaydaların pozulmasının nəticəsi qəzadır” - NİİM-dən sürücülərə çağırış - VİDEO

Bu gün, 12:51

Moskva və Qars müqavilələrinin adı Naxçıvan Konstitusiyasından çıxarılır

Bu gün, 12:39

Deputat: İyun ayına qədər biz sülh müqaviləsini imzalaya bilərik

Bu gün, 12:22

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 12:20

Norm ICCX Academy Baku 2026-da yerli tərəfdaş qismində çıxış edib - FOTO

Bu gün, 12:06

Son iki gündə 117 cinayətin açılması təmin edilib

Bu gün, 11:44

İldə bir dəfə 1 mobil cihazı gömrükdən rüsumsuz keçirmək olacaq - QƏRAR

Bu gün, 11:24
Bütün xəbərlər