“Bu qaydaların pozulmasının nəticəsi qəzadır” - NİİM-dən sürücülərə çağırış - VİDEO
“Sürət, hərəkətə başlama və manevretmə qaydalarının pozulmasının nəticəsi qəzadır”.
Bu barədə 1news.az-a DİN-in Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzdən bildirilib.
“Son anda qəzadan yayınmaq isə ya olmur, ya da faydasız olur. Sürücülər bilməlidir ki, “Yol hərəkəti haqqında” Qanunun 42-ci maddəsi sürücüdən hərəkətə başlamazdan əvvəl edilən manevrin təhlükəsiz olmasını və hərəkətin digər iştirakçıları üçün maneə yaradılmamasını tələb edir”.
“Sürücülər də yaxşı bilirlər ki, sürətlə nəqliyyat vasitəsini idarə etmək ölüm və xəsarətlə nəticələnə bilər.
DİN-in Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi sürücülərə bu halları nəzərə almalarını tövsiyə edir. Əks halda nəticələr ağır və qaçılmaz olacaq”, – deyə əlavə edilib.