 Mətbuat Şurasından sosial mediada təhqirlərlə bağlı ÇAĞIRIŞ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Mətbuat Şurasından sosial mediada təhqirlərlə bağlı ÇAĞIRIŞ

Qafar Ağayev12:53 - Bu gün
Mətbuat Şurasından sosial mediada təhqirlərlə bağlı ÇAĞIRIŞ

Son dövrlər sosial şəbəkələrdə, xüsusilə “TikTok” və “YouTube” platformalarında aparılan canlı yayımlar və paylaşımlar zamanı açıq söyüşlərə, təhqirlərə, əxlaqsız davranışlara və nifrət nitqinə geniş şəkildə rast gəlinir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Mətbuat Şurasının Sosial Media İstifadəçiləri ilə Əlaqələr Komissiyasının açıqlamasında bildirilib.

Qeyd edilib ki, bu cür hallar cəmiyyətdə aqressiyanın artmasına, eyni zamanda, milli-mənəvi dəyərlərə ciddi zərər vurur.

"Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, xaricdə yaşayan bəzi blogerlər, tiktokerlər və əxlaqsız davranışları təbliğ edən ayrı-ayrı şəxslər sosial şəbəkələrdə canlı yayımlar vasitəsilə insanları açıq şəkildə təhqir edir, alçaldır və qarşıdurma mühiti yaradırlar. Belə davranışlar nə etik normalara, nə də ifadə azadlığının mahiyyətinə uyğundur.

İfadə azadlığı heç bir halda təhqirə, söyüşə, nifrət nitqinə, yalan məlumat yayımına və ictimai manipulyasiyaya haqq qazandıran təbiətə malik ola bilməz. Sosial media informasiya məkanının ayrılmaz hissəsidir və burada yayılan hər bir məlumat həm ictimai, həm də hüquqi məsuliyyət yaradır", - məlumatda vurğulanıb.

Mətbuat Şurasının Sosial Media İstifadəçiləri ilə Əlaqələr Komissiyası sosial şəbəkələrdə fəaliyyət göstərən bütün blogerləri, tiktokerləri, ümumən sosial media istifadəçilərini qanunvericiliyə, etik normalara və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə uyğun davranmağa çağırıb.

Paylaş:
120

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Əbu-Dabidə “Sülh Qalxanı – 2026” təlimini izləyiblər - FOTO

İqtisadiyyat

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Müsahibə

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Rəsmi

Prezident Əbu-Dabidə Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının baş katibi ilə görüşüb

Cəmiyyət

Zəngilanda çörək və unlu məmulatların emalı müəssisəsində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Hərbi prokurorun müavini vəzifəsinə təyinat olub

Bakıda evdə yanğın söndürülüb - VİDEO

Bakıda 2300 manatlıq qızıl oğurlayan şəxs tutulub - VİDEO

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Duman, külək - Bazar gününün havası açıqlandı

“Azərlotereya” 2025-ci ildə 267 böyük uduş təqdim edib

Polisin tapdığı uşağın valideynləri müəyyən edildi - VİDEO - YENİLƏNİB

Bakıda daha iki marşrutda müasir avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərəcək

Son xəbərlər

Zəngilanda çörək və unlu məmulatların emalı müəssisəsində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 17:16

Azərbaycandan Ukraynaya generatorlar göndərilib

Bu gün, 16:58

Hərbi prokurorun müavini vəzifəsinə təyinat olub

Bu gün, 16:53

Bakıda evdə yanğın söndürülüb - VİDEO

Bu gün, 16:21

Texnologiyalarda qadınlar: dayanıqlı gələcəyin memarları

Bu gün, 16:18

“Qarabağ” yeni transferi üçün 200 min ödəyib

Bu gün, 15:59

Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Əbu-Dabidə “Sülh Qalxanı – 2026” təlimini izləyiblər - FOTO

Bu gün, 15:51

Bakıda 2300 manatlıq qızıl oğurlayan şəxs tutulub - VİDEO

Bu gün, 15:38

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Bu gün, 15:29

Azercell “Tələbə Təqaüdü Proqramı 2026”nı elan edir

Bu gün, 15:06

Yanvarda 2 halda narkotiklərin PUA vasitəsilə Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 14:40

Sumqayıtın icra başçısı reyd zamanı məşhurlaşan məmurun vəzifəsini dəyişdirdi

Bu gün, 14:16

İlin ilk ayında dövlət sərhədində 6,5 milyon manatlıq qaçaqmal tutulub

Bu gün, 13:54

Bakı Bulvarında 80 mindən çox dağlaləsi əkiləcək - FOTO

Bu gün, 13:40

Polad Həşimovun övladları ilə - Son fotosu

Bu gün, 13:22

Polislər kanala düşən azyaşlını belə xilas etdi - VİDEO

Bu gün, 13:04

Mətbuat Şurasından sosial mediada təhqirlərlə bağlı ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 12:53

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:52

Əməliyyat keçirildi: 26 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 12:29

Bakıya qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 12:08
Bütün xəbərlər