AMB fevralın son valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:09 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06 % azalaraq 2,0080 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % artaraq 2,2155 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 2,008
AUD 1,2113
BYN 0,5927
AED 0,4628
KRW 0,1186
CZK 0,0828
CNY 0,248
DKK 0,2687
GEL 0,6359
HKD 0,2173
INR 0,0187
GBP 2,2943
SEK 0,188
CHF 2,2005
ILS 0,5454
CAD 1,244
KWD 5,545
KZT 0,3403
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5347
MDL 0,0999
NOK 0,1783
UZS 0,014
PKR 0,6074
PLN 0,4756
RON 0,3941
RUB 2,2155
RSD 0,0171
SGD 1,3458
SAR 0,4533
xdr 2,3386
TRY 0,0387
TMT 0,4857
UAH 0,0394
JPY 1,0924
NZD 1,0187
XAU 8809,613
XAG 152,1747
XPT 4044,003
XPD 3104,285
84

