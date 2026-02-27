AMB fevralın son valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06 % azalaraq 2,0080 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % artaraq 2,2155 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|2,008
|AUD
|1,2113
|BYN
|0,5927
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1186
|CZK
|0,0828
|CNY
|0,248
|DKK
|0,2687
|GEL
|0,6359
|HKD
|0,2173
|INR
|0,0187
|GBP
|2,2943
|SEK
|0,188
|CHF
|2,2005
|ILS
|0,5454
|CAD
|1,244
|KWD
|5,545
|KZT
|0,3403
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5347
|MDL
|0,0999
|NOK
|0,1783
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6074
|PLN
|0,4756
|RON
|0,3941
|RUB
|2,2155
|RSD
|0,0171
|SGD
|1,3458
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3386
|TRY
|0,0387
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0394
|JPY
|1,0924
|NZD
|1,0187
|XAU
|8809,613
|XAG
|152,1747
|XPT
|4044,003
|XPD
|3104,285
