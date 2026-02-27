 Kəlbəcər, Xocavənd və Cəbrayıla növbəti köç karvanı yola salınıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Kəlbəcər, Xocavənd və Cəbrayıla növbəti köç karvanı yola salınıb

07:55 - Bu gün
Kəlbəcər, Xocavənd və Cəbrayıla növbəti köç karvanı yola salınıb

Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə “Böyük Qayıdış” davam etdirilir.

1news.az AZƏRTAC-a xəbər verir ki, bu mərhələdə Kəlbəcər şəhərinə 27 ailə - 118 nəfər, Xocavənd şəhərinə 41 ailə - 138 nəfər, Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə isə 40 ailə - 196 nəfər köçürülüb.

Köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar, həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.

Paylaş:
130

Aktual

Rəsmi

Efiopiyanın Baş nazirinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

Dünya

Pakistanın müdafiə naziri: Əfqanıstanla açıq müharibə vəziyyətindəyik

Cəmiyyət

Kəlbəcər, Xocavənd və Cəbrayıla növbəti köç karvanı yola salınıb

İqtisadiyyat

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib - FOTO

Cəmiyyət

Tamamilə yeni “Toyota Hilux” Azərbaycanda təqdim olunub - FOTO

Azərbaycanda Elektron Büdcə Bələdçisi portalı istifadəyə verilib

Efiopiyannın Baş naziri Heydər Əliyevin məzarını və Zəfər pakını ziyarət edib

Binəqədidə qəza: Minik avtomobili yük maşınına çırpıldı, sürücü avtomobildə sıxılıb qaldı

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Salyanda yanan avtomobili söndürən FHN əməkdaşlarını maşın vurub - YENİLƏNİB

Xalq şairi Nəriman Həsənzadəyə “Heydər Əliyev” ordeni təqdim edilib

Sabah 8 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirəcək - SİYAHI

Azərbaycan ABŞ-dəki Səfirliyi Vaşinqtonda baş verən təxribatla bağlı bəyanat yaydı

Son xəbərlər

Tamamilə yeni “Toyota Hilux” Azərbaycanda təqdim olunub - FOTO

Bu gün, 10:26

Efiopiyanın Baş nazirinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

Bu gün, 10:24

Azərbaycanda Elektron Büdcə Bələdçisi portalı istifadəyə verilib

Bu gün, 10:12

Efiopiyannın Baş naziri Heydər Əliyevin məzarını və Zəfər pakını ziyarət edib

Bu gün, 09:53

Binəqədidə qəza: Minik avtomobili yük maşınına çırpıldı, sürücü avtomobildə sıxılıb qaldı

Bu gün, 09:42

Bakı-Ağdam-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 09:38

Anna Akopyan Nikol Paşinyandan ayrıldığını açıqlayıb

Bu gün, 09:22

AMB fevralın son valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:09

Pakistanın müdafiə naziri: Əfqanıstanla açıq müharibə vəziyyətindəyik

Bu gün, 08:55

Bu gün Pirşağı bağlar massivi və Ləhic bağlarında işıq kəsiləcək

Bu gün, 08:44

Şuşanın çoxəsrlik tarixə malik şəhərsalma mədəniyyəti və memaqlaq sənəti nümunələri

Bu gün, 08:33

Bakının bu küçə və prospektlərində tıxac var - SİYAHI

Bu gün, 08:18

Kəlbəcər, Xocavənd və Cəbrayıla növbəti köç karvanı yola salınıb

Bu gün, 07:55

Tallin şəhərində soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı adnım tədbiri keçirilib

26 / 02 / 2026, 20:00

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib - FOTO

26 / 02 / 2026, 19:39

Abşeronda mənzildə meyit tapılıb

26 / 02 / 2026, 17:52

Gürcüstan və Türkiyə ilə iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunub - FOTO

26 / 02 / 2026, 17:48

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib

26 / 02 / 2026, 17:48

Külək güclənəcək - Narıncı xəbərdarlıq

26 / 02 / 2026, 17:40

Türkiyə Prezidenti Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

26 / 02 / 2026, 17:33
Bütün xəbərlər