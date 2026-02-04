 İyundan bağlamaları bəyan etməklə bağlı yenilik olacaq - Xəbərdarlıq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

İyundan bağlamaları bəyan etməklə bağlı yenilik olacaq - Xəbərdarlıq

14:35 - Bu gün
İyundan bağlamaları bəyan etməklə bağlı yenilik olacaq - Xəbərdarlıq

Bu il iyunun 1-dən etibarən identifikasiya nömrəsi ilə elektron ticarət bəyannamələri yazmaq mümkün olmayacaq.

1news.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən “Smart customs” saytından və mobil tətbiqindən istifadə edən vətəndaşlara xəbərdarlıq bildirişi göndərilib.

Belə ki, əvvəllər şəxsiyyət vəsiqəsinin FİN kodu ilə sayta və tətbiqə daxil olmaq mümkün idisə, artıq bunun üçün identifikasiya nömrəsi yetərli deyil:

“2026-cı il 1 iyun tarixindən identifikasiya nömrəsi (FİN və parol) ilə “SmartCustoms” və “e.customs.gov.az” sistemlərinə daxil olduqda “Elektron Ticarət Bəyannaməsi” xidmətindən istifadə mümkün olmayacaq. Bu xidmətdən “Asanİmza”, “SİMA” və ya “MYGOV / QR” vasitəsilə istifadə etmək mümkün olacaq.

Qeyd olunan tarixdən sonra malların bəyan edilməsi üçün “Asanİmza” və ya “SİMA” elektron imzasını əvvəlcədən əldə etməyiniz tövsiyə olunur”.

Paylaş:
137

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin Əbu-Dabidə Ermənistanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

İqtisadiyyat

Cox söz, sıfır sübut: 31 Concept şirkəti Four Seasons-da mövcud olmayan texnologiyanı necə təqdim etdi?

Cəmiyyət

AMB Sədri iqtisadi artım və cari əməliyyatlar balansının bağlı proqnozları açıqladı

İqtisadiyyat

Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsi ilə bağlı qərarını açıqladı

Cəmiyyət

Məleykə Abbaszadədən müəllimlərə müraciət

“Qarpız” yükündə gizlədilən xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitə - marixuana aşkar edildi

Xətaidə kişiyə hədə-qorxu gələrək pul tələb edənlər saxlanıldı

Kərimov qardaşlarının Rumıniya macəraları - Çoxsaylı mülklər necə əldə edilib?

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda restoranda yanğın olub - VİDEO

Milli Məclisdə ABŞ nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Bakıda daha iki marşrutda müasir avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərəcək

Dəm qazı 21 yaşlı hamilə qadının həyatına son qoydu

Son xəbərlər

Məleykə Abbaszadədən müəllimlərə müraciət

Bu gün, 16:36

“Qarpız” yükündə gizlədilən xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitə - marixuana aşkar edildi

Bu gün, 16:21

Xətaidə kişiyə hədə-qorxu gələrək pul tələb edənlər saxlanıldı

Bu gün, 16:07

Kərimov qardaşlarının Rumıniya macəraları - Çoxsaylı mülklər necə əldə edilib?

Bu gün, 15:45

Bakıda atasını öldürməkdə şübhəli bilinən 15 yaşlı qız saxlanılıb

Bu gün, 15:42

Məleykə Abbaszadə: İmtahanların böyük hissəsi elektronlaşdırılacaq

Bu gün, 15:32

Goranboyda 30 ton ot bağlaması yandı

Bu gün, 15:27

Qardaşı uşaqlarını baltalayan şəxsin ölümünün TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:59

Qarabağ suvarma kanalının bərpasına başlanılacaq

Bu gün, 14:53

İyundan bağlamaları bəyan etməklə bağlı yenilik olacaq - Xəbərdarlıq

Bu gün, 14:35

Binəqədidə dördotaqlı ev yandı

Bu gün, 14:30

Böyükşor gölündə köpüklənmə kanalizasiya suları ilə bağlıdır? - Dövlət Xidmətindən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:00

Azərbaycanda çovğun müşahidə olunur

Bu gün, 13:41

Bakıda daha iki ünvanda minib-düşmə yeri yaradılıb

Bu gün, 13:29

Taleh Kazımov: Ölkəmiz qlobal iqtisadi müharibədən demək olar ki, kənarda qalıb".

Bu gün, 13:11

Prezident İlham Əliyevlə və Nikol Paşinyan TRIPP-i müzakirə ediblər

Bu gün, 12:57

Çox söz, sıfır sübut: 31 Concept şirkəti Four Seasons-da mövcud olmayan texnologiyanı necə təqdim etdi?

Bu gün, 12:53

Güclü külək Bakıda 37 ağacı sındırıb - FOTO

Bu gün, 12:52

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:33

AMB ötən il satılmayan 541 milyon dolları Maliyyə Nazirliyinə transfer edib

Bu gün, 12:13
Bütün xəbərlər