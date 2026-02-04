 Mədəniyyət Nazirliyində attestasiya məsələlərinə dair iclas keçirilib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Mədəniyyət

Mədəniyyət Nazirliyində attestasiya məsələlərinə dair iclas keçirilib - FOTO

Qafar Ağayev09:33 - Bu gün
Mədəniyyət Nazirliyində attestasiya məsələlərinə dair iclas keçirilib - FOTO

Fevralın 3-də Mədəniyyət Nazirliyində mədəniyyət naziri Adil Kərimlinin iştirakı ilə musiqi və incəsənət məktəb və mərkəzlərində çalışan müəllimlərin attestasiyasına həsr olunmuş iclas keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, nazir Adil Kərimli bildirib ki, attestasiya müəllimlərin peşə səriştə və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi, ixtisaslarına uyğun olaraq tutduqları vəzifələrə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi məqsədi daşıyır. Qanunvericiliyin tələblərinə uyğun, şəffaflıq və obyektivlik prinsipləri əsasında təşkil edilən attestasiya prosesi cari il ərzində ölkənin bütün regionlarını əhatə etməklə yekunlaşacaq.

İclasda attestasiya komissiyalarının üzvləri və mədəniyyət xadimləri çıxış edərək prosesin əhəmiyyətini vurğulayıb və attestasiyanın uğurla başa çatacağına əminliklərini bildiriblər.

Paylaş:
64

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin Əbu-Dabidə Ermənistanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

İqtisadiyyat

Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsi ilə bağlı qərarını açıqladı

Cəmiyyət

Yol polisi hava ilə bağlı sürücülərə çağırış edib

Cəmiyyət

Saxta kredit təklifləri ilə milyonluq dələduzluğun qarşısı alındı - VİDEO

Mədəniyyət

Mədəniyyət Nazirliyində attestasiya məsələlərinə dair iclas keçirilib - FOTO

Nazlı Əhmədova: Azərbaycanda “milli-mənəvi dəyərlər” anlayışına dəqiq tərif veriləcək

Mədəniyyət Nazirliyində Türkiyə səfiri ilə görüş olub

Azərbaycan xalçaları Bəhreyndə müasir incəsənət muzeyinin daimi kolleksiyasına daxil edildi - FOTO

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Mədəniyyət Nazirliyində Türkiyə səfiri ilə görüş olub

Nazlı Əhmədova: Azərbaycanda “milli-mənəvi dəyərlər” anlayışına dəqiq tərif veriləcək

Azərbaycan xalçaları Bəhreyndə müasir incəsənət muzeyinin daimi kolleksiyasına daxil edildi - FOTO

Mədəniyyət Nazirliyində attestasiya məsələlərinə dair iclas keçirilib - FOTO

Son xəbərlər

9 illik buraxılış imtahanının şəhər və rayonlar üzrə keçirilmə qrafiki açıqlanıb

Bu gün, 10:50

İlham Əliyevin Əbu-Dabidə Ermənistanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 10:43

Dollarlaşma səviyyəsi 28%-ə enib

Bu gün, 10:25

Azərbaycan və İsrail arasında süni intellekt üzrə əməkdaşlıq sənədi imzalanıb

Bu gün, 10:18

AMB inflyasiya proqnozlarını yeniləyib

Bu gün, 10:14

Paytaxtın Nərimanov rayonunda qumbara tapılıb - VİDEO

Bu gün, 10:12

Ağcabədidə pendir sexinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

Bu gün, 10:10

Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsi ilə bağlı qərarını açıqladı

Bu gün, 10:00

Bakının Nərimanov rayonunun 2 küçəsində qaz olmayacaq

Bu gün, 09:55

Qızılın qiyməti yenidən 5 100 dolları ötüb

Bu gün, 09:34

Mədəniyyət Nazirliyində attestasiya məsələlərinə dair iclas keçirilib - FOTO

Bu gün, 09:33

AMB 4 fevrala olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:13

Leyla Əliyeva Əbu-Dabidə Şeyx Zayed məscidini ziyarət edib - FOTO

Bu gün, 09:04

Yol polisi hava ilə bağlı sürücülərə çağırış edib

Bu gün, 09:02

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi endirilib

Bu gün, 08:57

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:53

AQTA qurudulmuş məhsullarla bağlı yoxlama keçirib

03 / 02 / 2026, 17:48

Saxta kredit təklifləri ilə milyonluq dələduzluğun qarşısı alındı - VİDEO

03 / 02 / 2026, 17:37

Zəngilanda çörək və unlu məmulatların emalı müəssisəsində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

03 / 02 / 2026, 17:16

Azərbaycandan Ukraynaya generatorlar göndərilib

03 / 02 / 2026, 16:58
Bütün xəbərlər