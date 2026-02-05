 Hikmət Babaoğlu: Qərbi azərbaycanlılar indiki Ermənistan ərazisində zəngin mədəni irs formalaşdırıblar | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

Hikmət Babaoğlu: Qərbi azərbaycanlılar indiki Ermənistan ərazisində zəngin mədəni irs formalaşdırıblar

Qafar Ağayev17:27 - Bu gün
Hikmət Babaoğlu: Qərbi azərbaycanlılar indiki Ermənistan ərazisində zəngin mədəni irs formalaşdırıblar

“8 avqust 2025-ci ildə Vaşinqtonda Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişi layihəsinin paraflanması Qərbi azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarına qayıdışı ilə bağlı yeni ümidlər formalaşdırıb”.

Bunu 1news.az-a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı, Qərbi Azərbaycan İcmasının idarə heyətinin sədrinin müavini Hikmət Babaoğlu deyib.

Deputat qeyd edib ki, sülhün dərinləşməsi, əldə olunması və nəhayət imzalanması yalnız iki dövlət arasında münasibətlərin normallaşması deyil, eyni zamanda Qərbi azərbaycanlıların qayıdışı üçün zəmin yaradır.

Onun sözlərinə görə, sülh prosesi hər şeydən əvvəl qarşılıqlı etimad və inam mühiti tələb edir və Qərbi azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarına qayıdışı bu baxımdan sülhün mühüm və ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilə bilər.

“Qərbi azərbaycanlılar indiki Ermənistan ərazisində əsrlər boyu zəngin mədəni irs formalaşdırıblar və onların yaratdıqları maddi və mənəvi dəyərlər regionun ümumi tarixinin ayrılmaz hissəsidir.

Qərbi azərbaycanlılar heç vaxt Ermənistan dövlətinə qarşı separatçı mövqedən çıxış etməyiblər, Ermənistan Respublikasının vətəndaşları olaraq dövlətə qarşı itaətsizlik nümayiş etdirməyiblər və əksinə, ölkənin ictimai-siyasi və sosial həyatında iştirak edərək onun inkişafına töhfə veriblər”.

Onun fikrincə, bu gün Qərbi azərbaycanlıların qayıdışı və qayıdış konsepsiyası məhz sülh fəlsəfəsinə, qarşılıqlı hörmətə və birgəyaşayış prinsiplərinə əsaslanır.

“Əgər Ermənistan və Azərbaycan arasında əldə olunacaq tarixi sülhün mühüm komponentlərindən biri Qərbi azərbaycanlıların qayıdışı olacaqsa, bu, sülhün daha möhkəm və davamlı xarakter almasına xidmət edəcək. Mövcud reallıqlar və sülhün mahiyyəti də məhz belə bir yanaşmanı tələb edir”, – deyə H.Babaoğlu qeyd edib.

Paylaş:
146

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri başa çatıb - FOTO

Cəmiyyət

Naqif Həmzəyev: Ermənistanda Azərbaycan tarixi-mədəni abidələrinin bərpası üçün tədbirlər görülməlidir

Siyasət

Hikmət Babaoğlu: Qərbi azərbaycanlılar indiki Ermənistan ərazisində zəngin mədəni irs formalaşdırıblar

Rəsmi

Prezident Türkiyədəki zəlzələnin 3-cü ildönümü ilə bağlı Ərdoğana başsağlığı verib

Siyasət

Hikmət Babaoğlu: Qərbi azərbaycanlılar indiki Ermənistan ərazisində zəngin mədəni irs formalaşdırıblar

İlham Əliyev: Qardaş ölkənin bərpa səylərinə Azərbaycanın dəstəyi dostluq münasibətlərimizin əyani ifadəsidir

Azərbaycan və BƏƏ XİN rəhbərləri Əbu-Dabidə strateji tərəfdaşlığı müzakirə ediblər

Azərbaycan Prezidenti: Biz sülh şəraitində yaşamağı öyrənirik

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Deputat: İyun ayına qədər biz sülh müqaviləsini imzalaya bilərik

Prezident İlham Əliyev: Bu mükafatı almaq mənim üçün böyük şərəfdir

Azərbaycan və BƏƏ XİN rəhbərləri Əbu-Dabidə strateji tərəfdaşlığı müzakirə ediblər

Azərbaycandan Ukraynaya generatorlar göndərilib

Son xəbərlər

PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə “LEGIS Hüquq Forum”u uğurla başa çatdı - FOTO

Bu gün, 18:12

Naqif Həmzəyev: Ermənistanda Azərbaycan tarixi-mədəni abidələrinin bərpası üçün tədbirlər görülməlidir

Bu gün, 17:58

AXA ötən il 1000-dən çox cərimə protokolu tərtib edib

Bu gün, 17:56

Prezidentin sosial media hesabında BƏƏ-yə işgüzar səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb - VİDEO

Bu gün, 17:36

Hikmət Babaoğlu: Qərbi azərbaycanlılar indiki Ermənistan ərazisində zəngin mədəni irs formalaşdırıblar

Bu gün, 17:27

İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri başa çatıb - FOTO

Bu gün, 17:16

Xarici diplomatlar üçün Azərbaycan turizminin təqdimatı keçirilib

Bu gün, 17:11

İlham Əliyev: Qardaş ölkənin bərpa səylərinə Azərbaycanın dəstəyi dostluq münasibətlərimizin əyani ifadəsidir

Bu gün, 17:06

Prezident Türkiyədəki zəlzələnin 3-cü ildönümü ilə bağlı Ərdoğana başsağlığı verib

Bu gün, 16:44

Bakıda ana sevgilisi ilə birlikdə azyaşlı oğluna işgəncə verib

Bu gün, 16:28

Əbu-Dabidə Ukrayna, ABŞ və Rusiya arasında danışıqlar başa çatıb

Bu gün, 16:09

Magistraturaya qəbul imtahanı keçiriləcək

Bu gün, 15:59

Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində daha 7 nəfər təqsirləndirilən şəxs müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum edilib

Bu gün, 15:55

Bakı–Ağdam qatar reysi: Bilet alanlara 7 günlük səfər icazəsi

Bu gün, 15:28

Ukrayna “Flaminqo” raketləri ilə “Oreşkin” raketlərinin buraxıldığı poliqonu vurub

Bu gün, 15:19

Bakının Nərimanov rayonunun bəzi ərazilərində su kəsilib

Bu gün, 14:48

Uitkoff: Ukrayna və Rusiya 314 hərbi əsirin mübadiləsinə razılaşdı

Bu gün, 14:39

Xocalı soyqırımında iştirakını etiraf edən Madat Babayan 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub

Bu gün, 14:16

Bako Sahakyan 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi

Bu gün, 14:00

Daşkəsəndə çətin relyef şəraitində narkotik əməliyyatı keçirilib - VİDEO

Bu gün, 13:56
Bütün xəbərlər