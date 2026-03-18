Azərbaycan XİN Çanaqqala şəhidlərinin xatirəsini anıb

14:48 - Bu gün
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" hesabında Çanaqqala şəhidlərinə dair paylaşım edilib.

1news.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"18 Mart – Çanaqqala Zəfəri Günüdür. Çanaqqala müharibəsində böyük fədakarlıq göstərmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla anırıq. Onların göstərdiyi şücaət və birlik ruhu Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı qardaşlıq əlaqələrinin sarsılmaz təməlini təşkil edir. Ruhları şad olsun!".

Qeyd edək ki, martın 18-i Birinci Dünya müharibəsinin ən qanlı hərbi əməliyyatlarından biri olan Çanaqqala döyüşlərinin anım günüdür. Bu gün tarixin ağrılı olduğu qədər də şərəfli günlərindən sayılan Çanaqqala Dəniz Zəfərindən 111 il keçir. Hər il bu gün Türkiyədə Çanaqqala Dəniz Zəfəri və 18 Mart - Şəhidləri Anma Günü kimi yad edilir. Bu döyüşlərdə Osmanlı Ordusu 250 min şəhid versə də, Çanaqqala boğazının keçilməz olduğunu düşmənə sübut edib.

İlham Əliyev Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Cəmiyyət

Rəhman Hacıyev beşinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

Cəmiyyət

Tramp Hörmüz boğazının açılmasına köməklə bağlı növbəti çağırış edib

Rəsmi

İlham Əliyev Xocavəndin Xanoba kəndində görülən işlərlə tanış olub, tonqalı alovlandırıb - FOTO

Siyasət

Mərakeşdə Novruz bayramı qeyd olunub - FOTO

Ceyhun Bayramov Səudiyyə Ərəbistanına işgüzar səfərə yola düşüb

Azərbaycan XİN Çanaqqala şəhidlərinin xatirəsini anıb

Allahşükür Paşazadə II İlyanın vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Sosial şəbəkədə tənqid olunan ATƏT çıxışı: Aqil Ələsgərdən açıqlama – VİDEO

Prezident: Ermənistanla sülh yalnız kağız üzərində deyil

Zikhlərin müdafiəsinə dair beynəlxalq konfransın yekun bəyanatı qəbul olunub - YENİLƏNİB - FOTO

Mikayıl Cabbarov: Azərbaycan beynəlxalq hüququn pozulmasının nəticələrini yaxşı bilir

Rəhman Hacıyev beşinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

Bu gün, 18:42

Nikah və boşanmaların sayı açıqlanıb

Bu gün, 18:01

Mixail Zabelin 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 17:47

Tramp Hörmüz boğazının açılmasına köməklə bağlı növbəti çağırış edib

Bu gün, 17:37

Əhalinin gəlirləri artıb - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 17:31

Bayram günlərində internet xidmətləri gücləndiriləcək

Bu gün, 17:29

Böyükşorda tullantı qurğusu tikilir, əhaliyə kompensasiya veriləcək

Bu gün, 17:23

Əli Həşimli Azərbaycan İdman Rəqsləri Federasiyasınn yeni prezidenti seçilib

Bu gün, 17:15

İlham Əliyev Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Bu gün, 17:02

17 ildən sonra ana sevinci – Azərbaycan həkimlərdən uğur - FOTO

Bu gün, 16:49

Mərakeşdə Novruz bayramı qeyd olunub - FOTO

Bu gün, 16:31

İlham Əliyev Xocavəndin Xanoba kəndində görülən işlərlə tanış olub, tonqalı alovlandırıb - FOTO

Bu gün, 16:21

İranın Azərbaycandakı səfirinin evini vurdular

Bu gün, 16:20

​​​​​​​İqtisadiyyat naziri “Powerchina Resources Ltd” şirkətinin icraçı vitse-prezidenti ilə görüşüb

Bu gün, 16:17

Ötən ay televiziyada xarici sözlərin istifadəsi azalıb

Bu gün, 16:07

Azərbaycanın İrana göndərdiyi humanitar yardımı daşıyan yük maşınları sərhəddən keçib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:05

Sabiq sədr 5 milyona görə Vasif Talıbovu günahlandırır - Başqa məmurların da adı keçir

Bu gün, 15:48

“Qırmızı Körpü” gömrük postunda külli miqdarda dərman preparatları aşkar edilib

Bu gün, 15:43

Nağdsız alınan daşınmaz əmlak üzrə 90,7 mln. manat ƏDV geri qaytarılıb

Bu gün, 15:17

Martın sonuna qədər güclü geomaqnit qasırğası gözlənilmir

Bu gün, 15:12
Bütün xəbərlər