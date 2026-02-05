 PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə “LEGIS Hüquq Forum”u uğurla başa çatdı - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə “LEGIS Hüquq Forum”u uğurla başa çatdı - FOTO

18:12 - Bu gün
PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə “LEGIS Hüquq Forum”u uğurla başa çatdı - FOTO

5 fevral 2026-cı il tarixində PAŞA Holding və onun törəmə şirkətləri tərəfindən təşkil edilən, hüquq sahəsində peşəkarları, ekspertləri və texnologiya liderlərini bir araya gətirən “LEGIS Hüquq Forum”u keçirilib.

Sözügedən forum artıq ikinci ildir ki, Bakıda keçirilir və bu silsilə çərçivəsində dövlət rəsmilərini, özəl sektor nümayəndələrini, həmçinin 1000-ə yaxın hüquq peşəkarını bir araya gətirir. Forumun məqsədi dövlət-özəl sektorları arasında hüquq mövzusu üzrə əməkdaşlığın təşviqi, hüquq mütəxəssisləri üçün bilik mübadiləsinin təşkili, əsas qanunvericilik islahatlarını müzakirəsi və mövcud hüquqi boşluqları dəyərləndirmək üçün dinamik bir platforma yaratmaqdır.

Tədbirin açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət naziri Adil Kərimli, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin və Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri İnam Kərimov, Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev, PAŞA Holding-in Baş icraçı direktoru Cəlal Qasımov, eləcə də PAŞA Holding-in Hüquq və Dövlət qurumları ilə əlaqələr departamentinin direktoru Aytac Qasımova çıxış ediblər.

Bundan əlavə, forum çərçivəsində hüquq sahəsinin aktual mövzularını əhatə edən çıxışlar və panel müzakirələri də təşkil olunub. Azərbaycan Respublikasının ədliyyə naziri Fərid Əhmədov çıxış edərək hüquq təhsilində islahatların vacibliyi və bu islahatların ölkənin hüquq sisteminin inkişafındakı rolu barədə fikirlərini bölüşüb.

Daha sonra “Qlobal çağırışlar fonunda Azərbaycanın hüquq təhsili modeli” mövzusunda panel müzakirəsi keçirilib. ADA Universitetinin Hüquq fakültəsinin dekanı Rəşad İbadovun moderatorluğu ilə baş tutan müzakirədə panelistlər Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırov, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Akademiyasının rektoru Rövşən İsmayılov, Azərbaycan Respublikasının elm və təhsil nazirinin müavini Həsən Həsənli, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hakimi Lətif Hüseynov və Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Mülki kollegiyasının sədri Sənan Hacıyev çıxış ediblər. Panel zamanı hüquq təhsilinin müasirləşdirilməsi, nəzəri və praktiki biliklərin balansı, eləcə də peşəkar və etik dəyərlərə malik hüquqşünasların hazırlanması məsələləri müzakirə olunub.

Forumda həmçinin beynəlxalq ekspertlərin çıxışları da diqqət çəkib. Jamie Susskind, Harvard və Oxford universitetlərində tədqiqatçı, İngiltərə və Uels üzrə fəaliyyət göstərən barrister, süni intellekt və texnologiya hüququ mövzusunda New York Times bestseller kitablarının müəllifi, süni intellektin hüquq sahəsində artan roluna və onun hüquqi qərarverməni dəstəkləməli, lakin əvəz etməməli olduğuna diqqət çəkib.

Günün ikinci yarısında Kenan Yılmaz, Koç Holding-in Baş Hüquq və Komplayens müşaviri, 30 ildən çoxdur şirkətdə çalışan hüquqşünas kimi öz uğur hekayəsini və şirkətlərin hüquq və komplayens prinsipləri çərçivəsində necə idarə olunması lazım olduğunu vurğulayıb.

Sonda “Süni intellekt və hüquq: tənzimləmə, məsuliyyət və gələcəyin imkanları” mövzusunda panel müzakirəsi baş tutub. Deloitte & Touche”-in Hüquq və Komplayens üzrə baş meneceri Bahar Kavuzovanın moderatorluğu ilə keçirilən paneldə Jamie Susskind, KPMG Law-da hüquq və süni intellekt üzrə meneceri Martin Knost, Esin Attorney Partnership şirkətinin İdarəedici partnyoru Eren Kurşun və Almaniyanın Martin Lüter adına Halle–Wittenberg universitetinin professoru Azər Əliyev çıxış edərək süni intellektin hüquq sahəsində təsiri və hüquqi xidmətlərin gələcəyi mövzusunda fikir mübadiləsi aparıblar.

LEGIS Hüquq Forumu, hüquq sahəsində yeni perspektivlər açaraq, bilik və təcrübə mübadiləsini təşviq edərək gələcək əməkdaşlıqlar üçün möhkəm zəmin yaratdı.

Reklam hüququnda

Paylaş:
41

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri başa çatıb - FOTO

Cəmiyyət

Naqif Həmzəyev: Ermənistanda Azərbaycan tarixi-mədəni abidələrinin bərpası üçün tədbirlər görülməlidir

Siyasət

Hikmət Babaoğlu: Qərbi azərbaycanlılar indiki Ermənistan ərazisində zəngin mədəni irs formalaşdırıblar

Rəsmi

Prezident Türkiyədəki zəlzələnin 3-cü ildönümü ilə bağlı Ərdoğana başsağlığı verib

İqtisadiyyat

PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə “LEGIS Hüquq Forum”u uğurla başa çatdı - FOTO

AXA ötən il 1000-dən çox cərimə protokolu tərtib edib

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dollardan aşağı enib

Çox söz, sıfır sübut: 31 Concept şirkəti Four Seasons-da mövcud olmayan texnologiyanı necə təqdim etdi?

Bakının bəzi yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI

Mobil tətbiqlər taksi xidmətlərini necə dəyişdi və müştəri dəstəyi niyə vacibdir? - VİDEO

Son xəbərlər

PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə “LEGIS Hüquq Forum”u uğurla başa çatdı - FOTO

Bu gün, 18:12

Naqif Həmzəyev: Ermənistanda Azərbaycan tarixi-mədəni abidələrinin bərpası üçün tədbirlər görülməlidir

Bu gün, 17:58

AXA ötən il 1000-dən çox cərimə protokolu tərtib edib

Bu gün, 17:56

Prezidentin sosial media hesabında BƏƏ-yə işgüzar səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb - VİDEO

Bu gün, 17:36

Hikmət Babaoğlu: Qərbi azərbaycanlılar indiki Ermənistan ərazisində zəngin mədəni irs formalaşdırıblar

Bu gün, 17:27

İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri başa çatıb - FOTO

Bu gün, 17:16

Xarici diplomatlar üçün Azərbaycan turizminin təqdimatı keçirilib

Bu gün, 17:11

İlham Əliyev: Qardaş ölkənin bərpa səylərinə Azərbaycanın dəstəyi dostluq münasibətlərimizin əyani ifadəsidir

Bu gün, 17:06

Prezident Türkiyədəki zəlzələnin 3-cü ildönümü ilə bağlı Ərdoğana başsağlığı verib

Bu gün, 16:44

Bakıda ana sevgilisi ilə birlikdə azyaşlı oğluna işgəncə verib

Bu gün, 16:28

Əbu-Dabidə Ukrayna, ABŞ və Rusiya arasında danışıqlar başa çatıb

Bu gün, 16:09

Magistraturaya qəbul imtahanı keçiriləcək

Bu gün, 15:59

Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində daha 7 nəfər təqsirləndirilən şəxs müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum edilib

Bu gün, 15:55

Bakı–Ağdam qatar reysi: Bilet alanlara 7 günlük səfər icazəsi

Bu gün, 15:28

Ukrayna “Flaminqo” raketləri ilə “Oreşkin” raketlərinin buraxıldığı poliqonu vurub

Bu gün, 15:19

Bakının Nərimanov rayonunun bəzi ərazilərində su kəsilib

Bu gün, 14:48

Uitkoff: Ukrayna və Rusiya 314 hərbi əsirin mübadiləsinə razılaşdı

Bu gün, 14:39

Xocalı soyqırımında iştirakını etiraf edən Madat Babayan 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub

Bu gün, 14:16

Bako Sahakyan 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi

Bu gün, 14:00

Daşkəsəndə çətin relyef şəraitində narkotik əməliyyatı keçirilib - VİDEO

Bu gün, 13:56
Bütün xəbərlər