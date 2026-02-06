 Pakistanın paytaxtında məsciddə partlayış baş verib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Dünya

Pakistanın paytaxtında məsciddə partlayış baş verib

Qafar Ağayev13:59 - Bu gün
Pakistanın paytaxtında məsciddə partlayış baş verib

İslamabadda məsciddə partlayış baş verib.

1news.az “Al Jazeera”yə istinadən xəbər verir ki, partlayış cümə namazı zamanı İslamabadda, Tarlai Kalan ərazisində yerləşən Xədicə Tul Kübra məscidində baş verib.

Hadisə yerinə fövqəladə xilasetmə briqadaları cəlb olunub. Hələlik xəsarət alanlar barədə dəqiq məlumat yoxdur, lakin ölən sayının çox olduğu ehtimal olunur.

Qeyd edək ki, keçən ilin noyabrında İslamabad Rayon Məhkəmə Kompleksinin girişində baş verən intiharçı partlayış nəticəsində ən azı 12 nəfər həlak olub, bir çoxları yaralanıb.

Paylaş:
66

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev İranın müdafiə nazirini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Mətbuat Şurasından “İdrak” liseyindəki hadisə ilə bağlı media nümayəndələrinə ÇAĞIRIŞ

Cəmiyyət

“İdrak” liseyində güllələnən müəllimin vəziyyəti açıqladı

Cəmiyyət

Müəllimin xəsarət alması faktı ilə bağlı araşdırma aparılır - YENİLƏNİB

Dünya

Ermənistan parlamentinin sədri Robert Koçaryanı məhkəməyə verib

Pakistanın paytaxtında məsciddə partlayış baş verib

Masqatda ABŞ–İran danışıqları keçirilir

Sançesin 16 yaşadək sosial şəbəkəyə qadağa təşəbbüsü texnologiya nəhənglərini qəzəbləndirdi

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Əbu-Dabidə Ukrayna, ABŞ və Rusiya arasında danışıqlar başa çatıb

Ermənistan parlamentinin sədri Robert Koçaryanı məhkəməyə verib

Almaniyada on minlərlə işçi tətilə getdi, nəqliyyat iflic oldu

ABŞ–İran danışıqları fevralın 6-da Oman paytaxtı Masqatda keçiriləcək

Son xəbərlər

Mətbuat Şurasından “İdrak” liseyindəki hadisə ilə bağlı media nümayəndələrinə ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 14:56

Sumqayıtda zavod ərazisində yanğın-taktiki təlimi keçirilib - VİDEO

Bu gün, 14:39

Azercell-dən xüsusi “Samsung” kampaniyası!

Bu gün, 14:31

Ermənistan parlamentinin sədri Robert Koçaryanı məhkəməyə verib

Bu gün, 14:16

Pakistanın paytaxtında məsciddə partlayış baş verib

Bu gün, 13:59

Azərbaycanda ötən ay vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

Bu gün, 13:25

Kamaləddin Qafarov: Ölkəmizin xarici siyasəti qlobal sülh və əməkdaşlığa real töhfələr verir

Bu gün, 13:00

Şənbə gününün havası açıqlandı

Bu gün, 12:35

Ölkədə quş qripi və Nyukasl xəstəliyinə yoluxma halı aşkarlanmayıb

Bu gün, 12:24

Prezident: Azərbaycan bölgədə yaranmış vəziyyətdən narahatdır

Bu gün, 12:19

ETX bank və dövlət sektorlarına qarşı fişinq cəhdini müəyyən edib

Bu gün, 12:16

Prezident İlham Əliyev İranın müdafiə nazirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:11

İşğaldan azad olunmuş ərazilərə müntəzəm avtobus reysləri ilə səfər edənlərin sayı açıqlandı

Bu gün, 11:55

Masqatda ABŞ–İran danışıqları keçirilir

Bu gün, 11:50

FHN yaşayış kompleksində şərti yanğın təlimi keçirib - VİDEO

Bu gün, 11:36

“İdrak” liseyində güllələnən müəllimin vəziyyəti açıqladı

Bu gün, 11:13

Müəllimin xəsarət alması faktı ilə bağlı araşdırma aparılır - YENİLƏNİB

Bu gün, 11:11

Bakıda 540 qram çəkidə dünyaya gələn körpə xilas edilib

Bu gün, 11:00

XİN: Azərbaycan dövləti və xalqı hər zaman Türkiyənin yanındadır

Bu gün, 10:54

Bakıda liseydə silahlı insident olub

Bu gün, 10:30
Bütün xəbərlər