 Sabahdan musiqi müəllimlərinin attestasiyasına başlanır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Mədəniyyət

Sabahdan musiqi müəllimlərinin attestasiyasına başlanır

Qafar Ağayev17:53 - 09 / 02 / 2026
Sabahdan musiqi müəllimlərinin attestasiyasına başlanır

Mədəniyyət Nazirliyinin musiqi və incəsənət sahəsinə aid islahatları çərçivəsində təhsilin keyfiyyətinin, eləcə də nazirliyin tabeliyindəki musiqi, incəsənət məktəb və mərkəzlərində çalışan təhsilverənlərin peşə səriştə və bacarıqlarının ölçülməsi, ixtisasına, sənətinə müvafiq olaraq onların tutduğu vəzifəyə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi məqsədilə 2026-cı ilin fevral ayının 10-dan başlayaraq attestasiyanın keçirilməsi nəzərdə tutulur.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

Bildirilib ki, təhsilverənlərin attestasiyasına hazırlıq işləri 2024-cü ilin noyabr ayından başlanılıb və artıq 2025-ci ildə I mərhələsi yekunlaşıb. Belə ki, Bakı, Abşeron-Xızı, Quba-Xaçmaz, Şirvan-Salyan və Mil-Muğan regionları üzrə keçirilən attestasiyada 4000 yaxın müəllim iştirak etmiş və onlardan əksəriyyəti tutduğu vəzifəyə uyğun hesab edilib.

2026-cı ildə ilboyu keçiriləcək II mərhələdə 9 bölgəyə aid 57 inzibati ərazilərdə fəaliyyət göstərən incəsənət müəllimlərinin attestasiyası planlaşdırılır:

Mərkəzi Aran (Mingəçevir şəhəri, Ağdaş, Göyçay, Kürdəmir, Ucar, Yevlax və Zərdab rayonları), Gəncə-Daşkəsən (Gəncə və Naftalan şəhərləri, Daşkəsən, Goranboy, Göygöl və Samux rayonları), Lənkəran-Astara (Lənkəran, Astara, Cəlilabad, Lerik, Masallı və Yardımlı rayonları), Qarabağ (Xankəndi şəhəri, Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Şuşa və Tərtər rayonları), Şərqi Zəngəzur (Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayonları), Şəki-Zaqatala (Şəki, Balakən, Qax, Qəbələ, Oğuz və Zaqatala rayonları), Qazax-Tovuz (Ağstafa, Gədəbəy, Qazax, Şəmkir və Tovuz rayonları), Dağlıq Şirvan (İsmayıllı, Ağsu, Qobustan və Şamaxı rayonları) bölgələri və Naxçıvan MR-da (Naxçıvan şəhəri, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonları).

Paylaş:
172

Aktual

Rəsmi

Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə başçı təyin edilib

Rəsmi

Azərbaycanda əmək pensiyaları indeksləşdiriləcək - SƏRƏNCAM

Rəsmi

Tahir Budaqov vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM

Mədəniyyət

Elza İbrahimovanın adı bu məktəbə verilib

Mədəniyyət

Sabahdan musiqi müəllimlərinin attestasiyasına başlanır

Elza İbrahimovanın adı bu məktəbə verilib

Bu məktəbə Fikrət Qocanın adı verilib - QƏRAR

Xocalı soyqırımında iştirakını etiraf edən Madat Babayan 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Xocalı soyqırımında iştirakını etiraf edən Madat Babayan 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub

Bu məktəbə Fikrət Qocanın adı verilib - QƏRAR

87 abidənin məlumatlarında düzəliş edilib

Mədəniyyət Nazirliyində attestasiya məsələlərinə dair iclas keçirilib - FOTO

Son xəbərlər

Sabahdan musiqi müəllimlərinin attestasiyasına başlanır

09 / 02 / 2026, 17:53

Avrasiya Nəqliyyat Marşrutuna maraq artır: Gürcüstan Beynəlxalq Assosiasiyaya qoşuldu

09 / 02 / 2026, 17:47

ABŞ vitse-prezidentinin Ermənistana səfəri başlayıb

09 / 02 / 2026, 17:45

Dövlət qulluğuna qəbul imtahanının test proqramına dəyişiklik edilib

09 / 02 / 2026, 17:38

Prezidentin icra başçısı təyin etdiyi Tahir Budaqov kimdir? - DOSYE

09 / 02 / 2026, 17:28

Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə başçı təyin edilib

09 / 02 / 2026, 17:19

Azərbaycanda əmək pensiyaları indeksləşdiriləcək - SƏRƏNCAM

09 / 02 / 2026, 17:17

Tahir Budaqov vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM

09 / 02 / 2026, 17:16

Azərbaycan, Özbəkistan və Gürcüstan arasında Orta Dəhlizin inkişafı üzrə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

09 / 02 / 2026, 17:08

FHN qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət etdi

09 / 02 / 2026, 16:49

ABŞ Ticarət Palatasının Azərbaycana biznes missiyası çərçivəsində dəyirmi masa keçirilib

09 / 02 / 2026, 16:28

Elza İbrahimovanın adı bu məktəbə verilib

09 / 02 / 2026, 16:25

Bu məktəbə Fikrət Qocanın adı verilib - QƏRAR

09 / 02 / 2026, 16:19

Naxçıvana yeni Baş nazir təyin olundu - FOTO

09 / 02 / 2026, 15:58

Bakıda 7600 ailənin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılır

09 / 02 / 2026, 15:54

Qar yağacaq, temperatur 8 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ

09 / 02 / 2026, 15:37

Emoməli Rəhmon Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

09 / 02 / 2026, 15:33

Daxili İşlər Nazirliyi qadın namizədlərin xidmətə qəbulu ilə bağlı müsabiqə elan edib

09 / 02 / 2026, 15:06

İlham Əliyev Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısını vəzifəsindən azad edib - Sərəncam

09 / 02 / 2026, 14:41

Samuxda evdə 26 yaşlı oğlanın meyiti tapılıb

09 / 02 / 2026, 14:39
Bütün xəbərlər