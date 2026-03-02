 Türkiyədə “Amerika hərbi bazasının vurulduğu” barədə iddialar doğru deyil | 1news.az | Xəbərlər
Türkiyədə "Amerika hərbi bazasının vurulduğu" barədə iddialar doğru deyil

Qafar Ağayev13:21 - Bu gün
Türkiyədə “Amerika hərbi bazasının vurulduğu” barədə iddialar doğru deyil

Türkiyədə "Amerika hərbi bazasının vurulduğu" barədə iddialar həqiqətə uyğun deyil.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Dezniformasiya Mücadilə Mərkəzi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Türkiyədə hər hansı bir ölkəyə məxsus hərbi baza mövcud deyil.

"Türkiyə Cümhuriyyətinin hava, quru və dəniz məkanı, eləcə də hərbi obyektləri tam şəkildə öz suverenliyi və nəzarəti altındadır. Ölkəyə qarşı hər hansı hücum faktı yoxdur. Türkiyəni regional münaqişələrin tərəfi kimi göstərməyə yönəlmiş paylaşımlar açıq dezinformasiya cəhdidir. Türkiyənin müdafiə və təhlükəsizlik sistemi bütün strukturları ilə birlikdə fəaliyyətini davam etdirir və proseslər aidiyyəti qurumlar tərəfindən operativ şəkildə izlənilir. İctimaiyyətin əsassız iddialara etibar etməməsi, yalnız rəsmi qurumların açıqlamalarını əsas götürməsi vacibdir", - deyə məlumatda vurğulanıb.

Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə Türkiyədə yerləşən NATO hərbi bazasının vurulması iddia edilmişdi.

