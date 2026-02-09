 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

09:15 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 2,0105 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 2,2069 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

2,0105

100 Rusiya rublu

2,2069

1 Avstraliya dolları

1,1943

1 Belarus rublu

0,5977

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1159

1 Çexiya kronu

0,0830

1 Çin yuanı

0,2452

1 Danimarka kronu

0,2692

1 Gürcü larisi

0,6319

1 Honq Konq dolları

0,2176

1 Hindistan rupisi

0,0188

1 İngilis funt sterlinqi

2,3128

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1888

1 İsveçrə frankı

2,1920

1 İsrail şekeli

0,5477

1 Kanada dolları

1,2447

1 Küveyt dinarı

5,5328

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3435

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5320

1 Moldova leyi

0,1003

1 Norveç kronu

0,1757

100 Özbək somu

0,0138

100 Pakistan rupisi

0,6076

1 Polşa zlotası

0,4768

1 Rumıniya leyi

0,3947

1 Serbiya dinarı

0,0171

1 Sinqapur dolları

1,3376

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4533

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3338

Türk lirəsi

0,0390

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0396

Yapon yeni

1,0849

Yeni Zelandiya dolları

1,0225

Qızıl

8520,7740

Gümüş

138,9706

Platin

3570,5695

Palladium

2940,0650

