AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 2,0105 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 2,2069 manat təşkil edib.
Valyuta
Məzənnə
1 ABŞ dolları
1,7000
1 Avro
2,0105
100 Rusiya rublu
2,2069
1 Avstraliya dolları
1,1943
1 Belarus rublu
0,5977
1 BƏƏ dirhəmi
0,4628
100 Cənubi Koreya vonu
0,1159
1 Çexiya kronu
0,0830
1 Çin yuanı
0,2452
1 Danimarka kronu
0,2692
1 Gürcü larisi
0,6319
1 Honq Konq dolları
0,2176
1 Hindistan rupisi
0,0188
1 İngilis funt sterlinqi
2,3128
10 000 İran rialı
-
1 İsveç kronu
0,1888
1 İsveçrə frankı
2,1920
1 İsrail şekeli
0,5477
1 Kanada dolları
1,2447
1 Küveyt dinarı
5,5328
100 Qazaxıstan təngəsi
0,3435
1 Qətər rialı
0,4663
1 Qırğız somu
0,0194
100 Macarıstan forinti
0,5320
1 Moldova leyi
0,1003
1 Norveç kronu
0,1757
100 Özbək somu
0,0138
100 Pakistan rupisi
0,6076
1 Polşa zlotası
0,4768
1 Rumıniya leyi
0,3947
1 Serbiya dinarı
0,0171
1 Sinqapur dolları
1,3376
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
0,4533
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
2,3338
Türk lirəsi
0,0390
Türkmənistan manatı
0,4857
Ukrayna Qrivnası
0,0396
Yapon yeni
1,0849
Yeni Zelandiya dolları
1,0225
Qızıl
8520,7740
Gümüş
138,9706
Platin
3570,5695
Palladium
2940,0650