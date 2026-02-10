 Nazir müavini: Prezidentin sərəncamı 1,1 milyon pensiyaçıya şamil olunacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Nazir müavini: Prezidentin sərəncamı 1,1 milyon pensiyaçıya şamil olunacaq

Qafar Ağayev10:21 - Bu gün
Nazir müavini: Prezidentin sərəncamı 1,1 milyon pensiyaçıya şamil olunacaq

“Prezident cənab İlham Əliyevin imzaladığı yeni “Əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi haqqında” Sərəncam 1,1 milyon pensiyaçının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsində növbəti irəliləyişə imkan yaradır və onların, yəni yaşa, əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə pensiya alan insanlarımızın rifahına daha bir dəstəkdir”.

1news.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən pensiyaların indeksləşdirərək artırılmasına dair mətbuat konfransında Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini Rəşad Mustafayev deyib.

O bildirib ki, Sərəncamla bütün pensiyalar 2025-ci il üzrə orta aylıq əməkhaqqının illik artım göstəricisinə uyğun olaraq bu il yanvarın 1-dən 9,3 faiz indeksləşdirilməklə artırılıb.
“Pensiyaların təyinatı kimi, bu artım da proaktiv qaydada, pensiyaçıların müraciətinə və sənəd təqdim etmələrinə ehtiyac olmadan e-sistem üzərindən avtomatik həyata keçirilir. Yeni pensiya artımları üçün illik əlavə olaraq 640 milyon manat vəsait ayrılıb. İndeksasiya üzrə yeni artım 2025-ci il üzrə inflyasiya dərəcəsini üstələyir".

Paylaş:
179

Aktual

Siyasət

ABŞ-nin Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

Siyasət

Ramiz Mehdiyevin ev dustaqlığının müddəti uzadılıb

Rəsmi

Rəşad İsmayılov ekologiya və təbii sərvətlər naziri təyin edilib

Rəsmi

Azər Mursaqulov Statistika Komitəsinin sədri təyin edilib

Cəmiyyət

206 nömrəli marşrut üzrə müasir avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərəcək

Dubay rekord sayda turist qəbul edib - FOTO

Mətbuat Şurası: Qida və pərakəndə sektorla bağlı iddialar ciddi faktlara söykənməlidir

Xəz dəri məmulatlarının qanunsuz yolla ölkə ərazisinə gətirilməsi cəhdinin qarşısını alıb

Redaktorun seçimi

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

Sizin üçün xəbərlər

Ukrayna “Flaminqo” raketləri ilə “Oreşkin” raketlərinin buraxıldığı poliqonu vurub

İrşad-da “Yaşıl Cümə” gəldi – ürəklə seç! - FOTO - VİDEO

17 yaşlı qız qızdırmadan dünyasını dəyişib

Bakıda şagirdin güllələdiyi müəllimə palataya köçürülüb

Son xəbərlər

206 nömrəli marşrut üzrə müasir avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərəcək

Bu gün, 17:54

Sədr müavini vəzifələrinə 3 yeni təyinat

Bu gün, 17:46

ABŞ-nin Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 17:44

Ramiz Mehdiyevin ev dustaqlığının müddəti uzadılıb

Bu gün, 17:23

Dubay rekord sayda turist qəbul edib - FOTO

Bu gün, 17:07

“Qarabağ” “Şamaxı”ya qalib gəldi

Bu gün, 16:56

Mətbuat Şurası: Qida və pərakəndə sektorla bağlı iddialar ciddi faktlara söykənməlidir

Bu gün, 16:11

Xəz dəri məmulatlarının qanunsuz yolla ölkə ərazisinə gətirilməsi cəhdinin qarşısını alıb

Bu gün, 16:10

Azərbaycan, Gürcüstan, Özbəkistan və Türkmənistan Orta Dəhliz üzrə əməkdaşlığı genişləndirməkdə maraqlıdırlar - FOTO

Bu gün, 15:53

Azərbaycanla İordaniya arsında gömrük sahəsində əməkdaşlıq sazişi təsdiqlənib

Bu gün, 15:46

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Bu gün, 15:36

Rəşad İsmayılov ekologiya və təbii sərvətlər naziri təyin edilib

Bu gün, 15:32

AZAL bayramlarla əlaqədar Naxçıvana səfərləri əvvəlcədən planlaşdırmağı tövsiyə edir

Bu gün, 15:14

2025-də gəmilərlə 130 min kubmetrdən çox dibdərinləşdirmə işi həyata keçirilib

Bu gün, 15:13

ADY Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin etdi

Bu gün, 15:09

Carlsberg Azerbaijan 2025-ci ili yüksək göstəricilərlə başa vurub - FOTO

Bu gün, 14:49

Statistika Komitəsinə sədr təyin olunan Azər Mursaqulov kimdir? - DOSYE

Bu gün, 14:49

Lənkəranda üçuşaqlı ana üçəm dünyaya gətirib

Bu gün, 14:26

Azər Mursaqulov Statistika Komitəsinin sədri təyin edilib

Bu gün, 14:17

Fəzail Ağamalı dəfn olundu - FOTO

Bu gün, 13:49
Bütün xəbərlər