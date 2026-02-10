 İslam Səfərli küçəsində abadlıq-quruculuq işləri davam etdirilir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

İslam Səfərli küçəsində abadlıq-quruculuq işləri davam etdirilir

Qafar Ağayev12:04 - Bu gün
İslam Səfərli küçəsində abadlıq-quruculuq işləri davam etdirilir

İslam Səfərli küçəsinin piyada yönümlü formata keçirilməsi məqsədilə hazırda intensiv işlər aparılır.

Bu barədə 1news.az-a Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyətinin Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, bütün küçə boyu mövcud kommunikasiya xəttləri tam yenilənib. İslam Səfərli küçəsi ərazisində abadlıq-quruculuq işləri davam etdirilir, həmin ərazidə piyada zonası yaradılır, küçənin əksər hissəsində beton örtüyü salınıb, yaşıllıq üçün xüsusi yerlər yaradılıb, işıq dirəkləri quraşdırılmasına başlanılıb.

Küçənin böyük hissəsində daş döşəmələrin salınması işləri yekunlaşıb. Ayrı-ayrı hissələrdə artıq skamyalar quraşdırılıb, ümumi görünüş mərhələli şəkildə müasir piyada məkanına uyğunlaşdırılır. Bu işlər 1 kilometrdan çox ərazini əhatə edir.

Qeyd edək ki, həyata keçirilən bu layihə təkcə şəhər estetikasının yaxşılaşdırılmasına deyil, həm də piyadalar üçün daha rahat, təhlükəsiz və funksional mühitin formalaşdırılmasına yönəlib.

Paylaş:
108

Aktual

Siyasət

ABŞ-nin Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

Siyasət

Ramiz Mehdiyevin ev dustaqlığının müddəti uzadılıb

Rəsmi

Rəşad İsmayılov ekologiya və təbii sərvətlər naziri təyin edilib

Rəsmi

Azər Mursaqulov Statistika Komitəsinin sədri təyin edilib

Cəmiyyət

206 nömrəli marşrut üzrə müasir avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərəcək

Dubay rekord sayda turist qəbul edib - FOTO

Mətbuat Şurası: Qida və pərakəndə sektorla bağlı iddialar ciddi faktlara söykənməlidir

Xəz dəri məmulatlarının qanunsuz yolla ölkə ərazisinə gətirilməsi cəhdinin qarşısını alıb

Redaktorun seçimi

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

Sizin üçün xəbərlər

Kərimov qardaşlarının Rumıniya macəraları - Çoxsaylı mülklər necə əldə edilib?

“İdrak” liseyində güllələnən müəllim əməliyyatdan çıxıb, vəziyyəti açıqlandı - YENİLƏNİB

Müəllimin xəsarət alması faktı ilə bağlı araşdırma aparılır - YENİLƏNİB

Ukrayna “Flaminqo” raketləri ilə “Oreşkin” raketlərinin buraxıldığı poliqonu vurub

Son xəbərlər

206 nömrəli marşrut üzrə müasir avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərəcək

Bu gün, 17:54

Sədr müavini vəzifələrinə 3 yeni təyinat

Bu gün, 17:46

ABŞ-nin Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 17:44

Ramiz Mehdiyevin ev dustaqlığının müddəti uzadılıb

Bu gün, 17:23

Dubay rekord sayda turist qəbul edib - FOTO

Bu gün, 17:07

“Qarabağ” “Şamaxı”ya qalib gəldi

Bu gün, 16:56

Mətbuat Şurası: Qida və pərakəndə sektorla bağlı iddialar ciddi faktlara söykənməlidir

Bu gün, 16:11

Xəz dəri məmulatlarının qanunsuz yolla ölkə ərazisinə gətirilməsi cəhdinin qarşısını alıb

Bu gün, 16:10

Azərbaycan, Gürcüstan, Özbəkistan və Türkmənistan Orta Dəhliz üzrə əməkdaşlığı genişləndirməkdə maraqlıdırlar - FOTO

Bu gün, 15:53

Azərbaycanla İordaniya arsında gömrük sahəsində əməkdaşlıq sazişi təsdiqlənib

Bu gün, 15:46

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Bu gün, 15:36

Rəşad İsmayılov ekologiya və təbii sərvətlər naziri təyin edilib

Bu gün, 15:32

AZAL bayramlarla əlaqədar Naxçıvana səfərləri əvvəlcədən planlaşdırmağı tövsiyə edir

Bu gün, 15:14

2025-də gəmilərlə 130 min kubmetrdən çox dibdərinləşdirmə işi həyata keçirilib

Bu gün, 15:13

ADY Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin etdi

Bu gün, 15:09

Carlsberg Azerbaijan 2025-ci ili yüksək göstəricilərlə başa vurub - FOTO

Bu gün, 14:49

Statistika Komitəsinə sədr təyin olunan Azər Mursaqulov kimdir? - DOSYE

Bu gün, 14:49

Lənkəranda üçuşaqlı ana üçəm dünyaya gətirib

Bu gün, 14:26

Azər Mursaqulov Statistika Komitəsinin sədri təyin edilib

Bu gün, 14:17

Fəzail Ağamalı dəfn olundu - FOTO

Bu gün, 13:49
Bütün xəbərlər