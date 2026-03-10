 “ƏDV geri al” çərçivəsində 35 milyon manatadək vəsait istehlakçılara qaytarılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

“ƏDV geri al” çərçivəsində 35 milyon manatadək vəsait istehlakçılara qaytarılıb

Qafar Ağayev17:31 - Bu gün
“ƏDV geri al” çərçivəsində 35 milyon manatadək vəsait istehlakçılara qaytarılıb

Cari ildə “ƏDV geri al” layihəsi çərçivəsində 35 milyon manata yaxın vəsait istehlakçılara qaytarılıb.

Bu barədə 1news.az-a İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib.

Məlumata görə, bu ilin yanvar-fevral ayları ərzində ölkə ərazisində pərakəndə ticarət, ictimai iaşə fəaliyyəti göstərən şəxslərdən alınmış mallara (neft və qaz məhsulları, avtomobillər, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları istisna olmaqla), teatr tamaşaları, film nümayişi, muzey ziyarəti və simfonik orkestrin konserti sahəsində, həmçinin tibb müəssisələri və özəl tibbi praktika ilə məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən həyata keçirilən xidmətlərə, işğaldan azad edilmiş ərazilər daxilində yerləşmə vasitələri hesab edilən mehmanxanalar (hotellər) tərəfindən gecələmə və qalma xidmətlərinə görə ödənilmiş ƏDV-nin müvəkkil banklar tərəfindən istehlakçılara qaytarılmış həcmi 34 milyon 926,2 min manat olub. Hesabat dövründə xarici vətəndaşlar tərəfindən respublika ərazisində fərdi istehlak üçün alınmış mallara görə dövlət büdcəsindən qaytarılmış ƏDV-nin (“tax free”) məbləği 1.368,4 min manat təşkil edib.

Paylaş:
42

Aktual

Cəmiyyət

Gəncə şəhərinin Baş planı təsdiqlənib

Cəmiyyət

Agentlik: Avropa Şurasının hesabatı Azərbaycan mediası ilə bağlı qərəzlidir

Cəmiyyət

Azərbaycandan İrana göndərilən humanitar yardım dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçib - YENİLƏNİB

İqtisadiyyat

AZAL: 200-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşı təhlükəsiz şəkildə ölkəyə qayıdıb

İqtisadiyyat

İnvestisiya Holdinqinin Müşahidə Şurasının iclası keçirilib

“ƏDV geri al” çərçivəsində 35 milyon manatadək vəsait istehlakçılara qaytarılıb

Qlobal neft bazarlarında baş verən hadisələrin Azərbaycana iqtisadi təsirləri necə ola bilər? - Deputatdan ŞƏRH

AZAL: 200-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşı təhlükəsiz şəkildə ölkəyə qayıdıb

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Neftin qiyməti 119 dollara çatır

Azərbaycandan keçməklə Ermənistana göndərilən Rusiya taxılı Biləcəridən yola düşüb

Novruz bayramında Gəncə–Mingəçevir–Gəncə marşrutu üzrə qatar reysləri təşkil ediləcək

“Azeri Light” neftinin qiyməti 95 dollara yaxınlaşıb

Son xəbərlər

İranın İsrailə raket hücumu nəticəsində iki azərbaycanlı həlak olub

Bu gün, 17:57

Maştağada iki gün su olmayacaq

Bu gün, 17:53

MEDİA multimedia məzmunlarının hazırlanması mövzusunda vörkşop keçirib - FOTO

Bu gün, 17:46

İnvestisiya Holdinqinin Müşahidə Şurasının iclası keçirilib

Bu gün, 17:34

“ƏDV geri al” çərçivəsində 35 milyon manatadək vəsait istehlakçılara qaytarılıb

Bu gün, 17:31

Gəncə şəhərinin Baş planı təsdiqlənib

Bu gün, 17:29

Sığortaolunanların sığortaçıda uçotu yalnız FİN ilə aparılacaq

Bu gün, 17:25

Kolumbiyanın yeni səfiri etimadnaməsinin surətini Ceyhun Bayramova təqdim edib

Bu gün, 17:19

Pit Heqsetdən Möctəba Xameneiyə xəbərdarlıq: Nüvə silahı planlarından imtina edilməlidir

Bu gün, 16:58

Qlobal neft bazarlarında baş verən hadisələrin Azərbaycana iqtisadi təsirləri necə ola bilər? - Deputatdan ŞƏRH

Bu gün, 16:52

“Carlsberg Azerbaijan”ın dəstəyi ilə “Qarabağda Regional Xanımların Gücü” sərgisi keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:39

Cərimənin məcburi tutulması qaydası dəyişib

Bu gün, 16:34

Milli Məclisin deputatları Qazaxıstanda referendumu müşahidə edəcəklər

Bu gün, 16:21

Agentlik: Avropa Şurasının hesabatı Azərbaycan mediası ilə bağlı qərəzlidir

Bu gün, 16:14

Niderlandın İrandakı səfiri: Bizi ölkənizdə qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirik

Bu gün, 15:56

“Mingəçevir” gəmi-bərəsi əsaslı təmirdən sonra yenidən istismara qaytarılıb

Bu gün, 15:54

Emin Əmrullayev Xankəndi və Xocalı məktəblərində olub - FOTO

Bu gün, 15:30

Rəşad İsmayılov Dünya Bankının Azərbaycan ofisinin rəhbəri ilə görüş keçirdi

Bu gün, 15:18

Müctəba Xameneinin ayaqları amputasiya edilib?

Bu gün, 15:15

Lerikdə 20 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

Bu gün, 15:05
Bütün xəbərlər