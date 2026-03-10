 Maştağada iki gün su olmayacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Maştağada iki gün su olmayacaq

Qafar Ağayev17:53 - 10 / 03 / 2026
Maştağada iki gün su olmayacaq

Bakının Sabunçu rayonunun Maştağa qəsəbəsinin bir hissəsində içməli suyun verilişində müvəqqəti fasilə yaranacaq.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, qabaqlayıcı tədbirlər çərçivəsində Maştağa qəsəbəsi, Nizami küçəsində diametri 1020 mm olan içməli su xəttinin qəzalı hissəsinin yenisi ilə əvəz olunması ilə əlaqədar martın 11-i axşam saatlarından martın 13-dək qəsəbənin bir hissəsinə suyun verilməsi dayandırılacaq.

Paylaş:
347

Aktual

Cəmiyyət

Gəncə şəhərinin Baş planı təsdiqlənib

Cəmiyyət

Agentlik: Avropa Şurasının hesabatı Azərbaycan mediası ilə bağlı qərəzlidir

Cəmiyyət

Azərbaycandan İrana göndərilən humanitar yardım dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçib - YENİLƏNİB

İqtisadiyyat

AZAL: 200-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşı təhlükəsiz şəkildə ölkəyə qayıdıb

Cəmiyyət

İranın İsrailə raket hücumu nəticəsində iki azərbaycanlı həlak olub

Maştağada iki gün su olmayacaq

MEDİA multimedia məzmunlarının hazırlanması mövzusunda vörkşop keçirib - FOTO

Gəncə şəhərinin Baş planı təsdiqlənib

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Ciddədən Bakıya 200-dən çox Azərbaycan vətəndaşı təxliyə edilib

Avstriya səfiri və səfirlik əməkdaşları İrandan Azərbaycan sərhədi ilə təxliyə olunub - FOTO

FHN: Xizək alpinizmi üzrə Avropa çempionatı və Dünya Kubokunda təhlükəsizlik yüksək səviyyədədir - VİDEO

Sabahın havası açıqlandı

Son xəbərlər

İranın İsrailə raket hücumu nəticəsində iki azərbaycanlı həlak olub

10 / 03 / 2026, 17:57

Maştağada iki gün su olmayacaq

10 / 03 / 2026, 17:53

MEDİA multimedia məzmunlarının hazırlanması mövzusunda vörkşop keçirib - FOTO

10 / 03 / 2026, 17:46

İnvestisiya Holdinqinin Müşahidə Şurasının iclası keçirilib

10 / 03 / 2026, 17:34

“ƏDV geri al” çərçivəsində 35 milyon manatadək vəsait istehlakçılara qaytarılıb

10 / 03 / 2026, 17:31

Gəncə şəhərinin Baş planı təsdiqlənib

10 / 03 / 2026, 17:29

Sığortaolunanların sığortaçıda uçotu yalnız FİN ilə aparılacaq

10 / 03 / 2026, 17:25

Kolumbiyanın yeni səfiri etimadnaməsinin surətini Ceyhun Bayramova təqdim edib

10 / 03 / 2026, 17:19

Pit Heqsetdən Möctəba Xameneiyə xəbərdarlıq: Nüvə silahı planlarından imtina edilməlidir

10 / 03 / 2026, 16:58

Qlobal neft bazarlarında baş verən hadisələrin Azərbaycana iqtisadi təsirləri necə ola bilər? - Deputatdan ŞƏRH

10 / 03 / 2026, 16:52

“Carlsberg Azerbaijan”ın dəstəyi ilə “Qarabağda Regional Xanımların Gücü” sərgisi keçirilib - FOTO

10 / 03 / 2026, 16:39

Cərimənin məcburi tutulması qaydası dəyişib

10 / 03 / 2026, 16:34

Milli Məclisin deputatları Qazaxıstanda referendumu müşahidə edəcəklər

10 / 03 / 2026, 16:21

Agentlik: Avropa Şurasının hesabatı Azərbaycan mediası ilə bağlı qərəzlidir

10 / 03 / 2026, 16:14

Niderlandın İrandakı səfiri: Bizi ölkənizdə qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirik

10 / 03 / 2026, 15:56

“Mingəçevir” gəmi-bərəsi əsaslı təmirdən sonra yenidən istismara qaytarılıb

10 / 03 / 2026, 15:54

Emin Əmrullayev Xankəndi və Xocalı məktəblərində olub - FOTO

10 / 03 / 2026, 15:30

Rəşad İsmayılov Dünya Bankının Azərbaycan ofisinin rəhbəri ilə görüş keçirdi

10 / 03 / 2026, 15:18

Müctəba Xameneinin ayaqları amputasiya edilib?

10 / 03 / 2026, 15:15

Lerikdə 20 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

10 / 03 / 2026, 15:05
Bütün xəbərlər