 Azərbaycandakı kommersiya banklarının strateji hədəfləri müzakirə edildi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Azərbaycandakı kommersiya banklarının strateji hədəfləri müzakirə edildi

Qafar Ağayev16:06 - Bu gün
Azərbaycandakı kommersiya banklarının strateji hədəfləri müzakirə edildi

Azərbaycan Mərkəzi Bankında (AMB) ölkədə fəaliyyət göstərən kommersiya banklarının strateji hədəfləri, həmçinin tənzimləmə və nəzarət mexanizmlərinin daha da gücləndirilməsi üzrə prioritetlər müzakirə edilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə AMB-nin sədri Taleh Kazımov "Linkedln" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

“Mərkəzi Bankda ölkədə fəaliyyət göstərən kommersiya banklarının rəhbərləri ilə 2026-cı ilin ilk görüşünü keçirdik.

Görüş çərçivəsində bank sektorunun 2025-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunları, inkişaf perspektivləri, eləcə də maliyyə sabitliyinə təsir göstərə biləcək əsas struktur və mövcud çağırışları müzakirə etdik. Bu zaman sektorun dayanıqlılığının gücləndirilməsi, maliyyə vasitəçiliyinin dərinləşdirilməsi və tənzimləmə çərçivəsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilmiş və nəzərdə tutulan tədbirlərdən danışdıq.

Görüş zamanı cari il üzrə strateji hədəflər, həmçinin tənzimləmə və nəzarət mexanizmlərinin daha da gücləndirilməsi üzrə prioritetlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi apardıq”, - paylaşımda qeyd edilib.

Paylaş:
63

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin sədrliyi ilə “Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası” adlı müşavirə keçirilib - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev Ərəb Parlamentinin prezidentinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

1news TV

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Rəsmi

Dövlət Başçısı Məsud Pezeşkianı təbrik edib

İqtisadiyyat

Azərbaycandakı kommersiya banklarının strateji hədəfləri müzakirə edildi

Azərbaycan Mərkəzi Bankı vətəndaşları “ASAN xidmət” mərkəzində qəbul edəcək

Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşün qiyməti artıb

Redaktorun seçimi

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Dövlət-özəl tərəfdaşlığının iqtisadi inkişafda rolu

Azərbaycan, Özbəkistan və Gürcüstan arasında Orta Dəhlizin inkişafı üzrə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

AZAL bayramlarla əlaqədar Naxçıvana səfərləri əvvəlcədən planlaşdırmağı tövsiyə edir

Son xəbərlər

İlham Əliyevin sədrliyi ilə “Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası” adlı müşavirə keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:26

Neftçalada “Sahib” şadlıq evində nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 17:19

Sabunçu rayonunda evdə yıxılan qadın həyatını itirib

Bu gün, 17:10

Qanunsuz qeydiyyata alınmış qrantlara dair əməliyyatlar üzrə işlərə baxacaq qurumlar müəyyənləşdi

Bu gün, 16:55

“PAŞA Real Estate” Qlobal Aktivlərini “One&Only” Hudson Valley, Nyu-York ilə genişləndirir - FOTO

Bu gün, 16:37

Milli Məclisin sədri Ərəb Parlamentinin prezidenti ilə görüşdü

Bu gün, 16:32

ADY sədri Türkmənbaşı Beynəlxalq Dəniz Limanında olub

Bu gün, 16:16

Azərbaycandakı kommersiya banklarının strateji hədəfləri müzakirə edildi

Bu gün, 16:06

Qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursat aşkar olunub

Bu gün, 15:44

Mədəniyyət Nazirliyinin 2025-ci ildəki fəaliyyətinə dair genişləndirilmiş kollegiya iclası keçirilir

Bu gün, 15:43

Ərəb Parlamentinin prezidenti Fəxri xiyabanı və Zəfər parkını ziyarət edib

Bu gün, 15:24

“LIU JO” və “Coccinelle” brendlərinin yeni mağazaları “Port Baku”da - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:11

Fevralın 13-də pensiyaların yeni artımla birgə ödənişinə başlanacaq

Bu gün, 14:35

DTX-nin həbs etdiyi Mirədalət Talışxanov barəsində qərar qəbul edilib

Bu gün, 14:23

Milliön terminallarında şəxsi kabinetizlə daha sürətli ödəniş edin

Bu gün, 14:10

Bakıda yaşayış binasında yanğın baş verib, sakinlər təxliyə olunub - VİDEO

Bu gün, 14:02

Bakı və Əbu-Dabinin qardaşlaşması ilə bağlı Memorandum imzalanıb

Bu gün, 13:24

İlham Əliyev: Müsəlman, o cümlədən ərəb ölkələri ilə əlaqələr xarici siyasətdə prioritet istiqamətlərdəndir

Bu gün, 12:47

2025-ci ildə ekspertlər tərəfindən 2 milyondan çox obyekt üzərində tədqiqat aparılıb

Bu gün, 12:45

İlham Əliyev Ərəb Parlamentinin prezidentinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 12:44
Bütün xəbərlər