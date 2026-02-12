 Cəlilabadda üzərinə ağac aşması nəticəsində köməksiz vəziyyətdə qalan qadın xilas edilib - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Cəlilabadda üzərinə ağac aşması nəticəsində köməksiz vəziyyətdə qalan qadın xilas edilib - VİDEO

10:22 - Bu gün
Cəlilabadda üzərinə ağac aşması nəticəsində köməksiz vəziyyətdə qalan qadın xilas edilib - VİDEO

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qaynar telefon xəttinə Cəlilabad şəhərində 1 nəfərin üzərinə ağacın aşması nəticəsində köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.

Bu barədə 1news.az-a FHN-in mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, daxil olan məlumatla əlaqədar dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti Cəlilabad Rayon Yanğından Muhafizə Hissəsinin yanğınsöndürən-xilasediciləri çağırış ünvanına cəlb olunublar.

Xilasedicilər xüsusi vasitələrlə yağan qarın ağırlığından meyvə-tərəvəz dükanının üzərinə aşmış ağacı hissələrə kəsib götürərək 1966-cı il təvəllüdlü Əhmədova Anaxanım Sənhan qızını xilas ediblər.

