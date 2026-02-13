 İlham Əliyev Münxendə İraq Kürdüstan Regionunun başçısı ilə görüşüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Rəsmi

İlham Əliyev Münxendə İraq Kürdüstan Regionunun başçısı ilə görüşüb

Qafar Ağayev16:53 - Bu gün
İlham Əliyev Münxendə İraq Kürdüstan Regionunun başçısı ilə görüşüb

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 13-də Münxendə İraq Kürdüstan Regionunun başçısı Neçirvan Bərzani ilə görüşüb.

1news.az xəbər verir ki, söhbət zamanı Neçirvan Bərzaninin Azərbaycana səfərləri, həmçinin Prezidenti İlham Əliyevlə görüşləri məmnunluqla xatırlanaraq, bütün bunların əməkdaşlığın perspektivlərinin müzakirəsi baxımından yaxşı imkan yaratdığı bildirildi.

Azərbaycan Prezidenti və İraq Kürdüstan Regionunun başçısı iqtisadi, ticari, mədəni, humanitar sahələrdə əlaqələrin inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi apardılar, qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə etdilər.

Dövlət başçısı Neçirvan Bərzanini Azərbaycana səfərə dəvət edib. İraq Kürdüstan Regionunun başçısı dəvəti məmnunluqla qəbul edib.

Paylaş:
56

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Münxendə İraq Kürdüstan Regionunun başçısı ilə görüşüb

Cəmiyyət

Ramiz Mehdiyev Akademiyanın həqiqi üzvlüyündən xaric ediləcək

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Almaniyada səfərdədir

Cəmiyyət

Azərbaycan və Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətlərinin nümayəndələrinin dəyirmi masası başlayıb - VİDEO

Rəsmi

İlham Əliyev Münxendə İraq Kürdüstan Regionunun başçısı ilə görüşüb

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin əməkdaşları təltif ediliblər

Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib

ICESCO-nun Baş direktoru Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb

Redaktorun seçimi

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısını vəzifəsindən azad edib - Sərəncam

İlham Əliyevin sədrliyi ilə “Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası” adlı müşavirə keçirilib - YENİLƏNİB

Emoməli Rəhmon Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

İlham Əliyev Ərəb Parlamentinin prezidentinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Son xəbərlər

Aeroport yolunda məhdudiyyətlə əlaqədar bəzi marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdiriləcək

Bu gün, 17:53

Şuşanın qədim tarixə malik meydan və küçələri – şəhərsalma mədəniyyətinin nümunəsi

Bu gün, 17:43

“Azerbaijan Poultry Company” ilə Xəzər Universiteti arasında əməkdaşlıq Memorandumu imzalanacaq - FOTO

Bu gün, 17:38

Hərbi attaşelər HHQ-nin hərbi hissəsində olublar - VİDEO

Bu gün, 17:33

İlham Əliyev Neçirvan Bərzanini Azərbaycana dəvət edib

Bu gün, 17:19

Dövlət orqanlarında 17 vakant vəzifə daxili müsahibəyə çıxarılıb

Bu gün, 17:18

Ramiz Mehdiyev Akademiyanın həqiqi üzvlüyündən xaric ediləcək

Bu gün, 17:02

İlham Əliyev Münxendə İraq Kürdüstan Regionunun başçısı ilə görüşüb

Bu gün, 16:53

AZAL-dan bayram tətili üçün seçimlər

Bu gün, 16:47

“Təşəkkür edin ki, sizi reklam edirik” – Aleksandra Salamaxina: Brendlər plagiatı necə əsaslandırır?

Bu gün, 16:38

Ata Abdullayev azadlığa çıxdı

Bu gün, 16:31

Xəzərdə qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:16

Abşeronda yük avtomobilindən yarım ton yanacaq oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 15:53

Bakıda hoteldə 25 yaşlı oğlan öldü

Bu gün, 15:45

Prezident İlham Əliyev Almaniyada səfərdədir

Bu gün, 15:08

DTX-nin saxladığı Qaxın sabiq icra başçısı Musa Şəkiliyevin həbs müddəti uzadılıb

Bu gün, 14:55

Azərbaycanın strateji üstünlükləri və qlobal texnoloji inteqrasiyası - ŞƏRH

Bu gün, 14:44

Azercell-in dəstəyi ilə “RobotChallenge 2026” üzrə Azərbaycanda milli seçim mərhələsinin hazırlıq işləri davam edir

Bu gün, 14:37

Azərbaycan və Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətlərinin nümayəndələrinin dəyirmi masası başlayıb - VİDEO

Bu gün, 14:25

Bakıda NATO-nun Mobil Təlim Qrupunun kursu keçirilib

Bu gün, 13:37
Bütün xəbərlər