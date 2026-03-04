Prezident Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi əməkdaşlarını təltif edib
Prezident İlham Əliyev Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin əməkdaşlarının təltif edilməsi ilə bağlı Sərəncam imzalayıb.
1news.az-ın məlumatına görə, Sərəncamda deyilir:
"Azərbaycanda şəhərsalma və memarlıq sahəsinin inkişafında səmərəli fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin aşağıdakı əməkdaşları təltif edilsinlər:
"Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu" ilə
Hümmətov Namiq Məhəmməd oğlu
İsbatov İlqar Aydın oğlu
3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə
Qarayev Abdı Nazim oğlu
Nuriyev Eldar Srac oğlu
"Tərəqqi" medalı ilə
Aslanov Nadir Bahadır oğlu
Babayev Zahid Sabir oğlu
Kazımlı Elçin Çingiz oğlu
Qasımov Read Azər oğlu
Məmmədrzayev Cahangir Cavanşir oğlu
Rzayev Rövşən Ağarza oğlu
Umudov Elçin Azər oğlu
Yusifov Nizami Rasim oğlu
"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə
Əliyeva Gülbəniz Baba qızı
Əzizov Elşən Ələsgər oğlu
Mehtiyev Natiq Rəşid oğlu".