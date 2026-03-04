 Prezident Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi əməkdaşlarını təltif edib | 1news.az | Xəbərlər
Prezident Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi əməkdaşlarını təltif edib

Qafar Ağayev15:51 - Bu gün
Prezident İlham Əliyev Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin əməkdaşlarının təltif edilməsi ilə bağlı Sərəncam imzalayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, Sərəncamda deyilir:

"Azərbaycanda şəhərsalma və memarlıq sahəsinin inkişafında səmərəli fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin aşağıdakı əməkdaşları təltif edilsinlər:

"Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu" ilə

Hümmətov Namiq Məhəmməd oğlu

İsbatov İlqar Aydın oğlu

3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə

Qarayev Abdı Nazim oğlu

Nuriyev Eldar Srac oğlu

"Tərəqqi" medalı ilə

Aslanov Nadir Bahadır oğlu

Babayev Zahid Sabir oğlu

Kazımlı Elçin Çingiz oğlu

Qasımov Read Azər oğlu

Məmmədrzayev Cahangir Cavanşir oğlu

Rzayev Rövşən Ağarza oğlu

Umudov Elçin Azər oğlu

Yusifov Nizami Rasim oğlu

"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə

Əliyeva Gülbəniz Baba qızı

Əzizov Elşən Ələsgər oğlu

Mehtiyev Natiq Rəşid oğlu".

