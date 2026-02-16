 Ağdam şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbdə tədris prosesinə başlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
Ağdam şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbdə tədris prosesinə başlanılıb

17:57 - 16 / 02 / 2026
Ağdam şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbdə tədris prosesinə başlanılıb

Ağdam şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbdə tədrisə başlanılıb.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, tədrisin ilk günündə Qarabağ regional təhsil idarəsinin rəhbərliyi məktəbdə olub, dərs prosesini izləyib, müəllim və şagirdlərlə söhbət apararaq onların fikir və təkliflərini dinləyib.

Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev ötən il iyulun 18-də 960 şagird yerlik Ağdam şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbin binasının açılışında iştirak edib. Məktəb binası işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramının icrası çərçivəsində inşa olunub. Təhsil müəssisəsində 43 sinif otağı, 16 inzibati otaq, 7 otaqdan ibarət STEAM mərkəzi, müasir texnoloji avadanlıqlarla təchiz edilmiş fizika, kimya və biologiya laboratoriyaları, informatika və çağırışaqədərki hazırlıq otaqları, kitabxana və muzey fəaliyyət göstərir.

Bununla yanaşı, məktəbdə 352 yerlik yeməkxana, 468 yerlik akt zalı, iki qapalı idman zalı, həmçinin açıq havada futbol və basketbol meydançaları müəllim və şagirdlərin istifadəsinə verilib.

