 İrandan Azərbaycan sərhədi ilə indiyədək 1222 nəfər təxliyə edilib - FOTO - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

İrandan Azərbaycan sərhədi ilə indiyədək 1222 nəfər təxliyə edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Qafar Ağayev15:48 - Bu gün
İrandan Azərbaycan sərhədi ilə indiyədək 1222 nəfər təxliyə edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Fevralın 28-i saat 08:00-dan martın 4-ü saat 14:00-dək İran İslam Respublikasından Azərbaycana ümumilikdə 1222 nəfər təxliyə edilib.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, təxliyə olunanların 243-ü Azərbaycan vətəndaşıdır.

Bundan başqa, 395 Çin, 246 Rusiya, 101 Tacikistan, 80 Pakistan, 46 Oman, 18 Səudiyyə Ərəbistanı, 9 Gürcüstan, 7 Belarus, 6 BƏƏ, 6 Slovakiya, 5 Serbiya, 4 İran, 4 İordaniya, 4 İsveçrə, 4 Nigeriya, 4 Yaponiya, 3 Qətər, 3 Banqladeş, 3 Özbəkistan, 3 Meksika, 3 Filippin, 3 Fransa, 2 Nepal, 2 Qazaxıstan, 2 Türkiyə, 2 Yəmən, 2 Qırğızıstan, 2 İtaliya vətəndaşı, eyni zamanda, Polşa, Tunis, Livan, Hindistan, Braziliya, Myanma, Maldiv adaları, Cənubi Afrika, Kuba və Britaniyadan hər biri 1 nəfər olmaqla xarici vətəndaş təxliyə edilib.

10:27

Fevralın 28-i saat 08:00-dan martın 4-ü saat 10:00-dək İran İslam Respublikasından Azərbaycana ümumilikdə 1161 nəfər təxliyə edilib.

1news.az APA-ya istinad'n xəbər verir ki, təxliyə olunanların 224-ü Azərbaycan vətəndaşıdır.

Bundan başqa, 361 Çin, 246 Rusiya, 99 Tacikistan, 76 Pakistan, 46 Oman, 18 Səudiyyə Ərəbistanı, 9 Gürcüstan, 7 Belarus, 6 BƏƏ, 6 Slovakiya, 5 Serbiya, 4 İran, 4 İordaniya, 4 İsveçrə, 4 Nigeriya, 4 Yaponiya, 3 Qətər, 3 Banqladeş, 3 Özbəkistan, 3 Meksika, 3 Filippin, 2 Nepal, 2 Qazaxıstan, 2 Fransa, 2 Türkiyə, 2 Yəmən, 2 Qırğızıstan, 2 İtaliya vətəndaşı, eyni zamanda, Polşa, Tunis, Livan, Hindistan, Braziliya, Myanma, Maldiv adaları, Cənubi Afrika və Britaniyadan hər biri 1 nəfər olmaqla xarici vətəndaş təxliyə edilib.

Paylaş:
355

Aktual

Dünya

Hakan Fidan iranlı həmkarı ilə danışdı: Ankaranın reaksiyasını çatdırdı

Cəmiyyət

Yaxın Şərqdə qalan Azərbaycan vətəndaşları üçün təxliyə reysi həyata keçirilir

Cəmiyyət

İranın atdığı ballistik raket Türkiyə hava məkanında zərərsizləşdirildi

Rəsmi

Prezident Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi əməkdaşlarını təltif edib

Cəmiyyət

Yaxın Şərqdə qalan Azərbaycan vətəndaşları üçün təxliyə reysi həyata keçirilir

Təşkilat Komitəsinin növbəti iclasında WUF13-ə hazırlıq məsələlərinə dair məruzələr dinlənilib - FOTO

Abşeronda 4 evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Azərbaycanda nəqliyyat sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edilib

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Tamamilə yeni “Toyota Hilux” Azərbaycanda təqdim olunub - FOTO

Azərbaycan XİN İranla bağlı tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb - BƏYANAT

İran ərazisindən keçən Bakı-Naxçıvan avtobus reysləri dayandırılıb

AZAL Dubay, Doha, Ciddə və Təl-Əvivə uçuşları dayandırıb

Son xəbərlər

Yaxın Şərqdə qalan Azərbaycan vətəndaşları üçün təxliyə reysi həyata keçirilir

Bu gün, 19:14

Təşkilat Komitəsinin növbəti iclasında WUF13-ə hazırlıq məsələlərinə dair məruzələr dinlənilib - FOTO

Bu gün, 18:21

ABŞ-nin müharibə naziri: ABŞ və İsrail İranın hava məkanında tam nəzarət qurmağa yaxındır

Bu gün, 17:48

Abşeronda 4 evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:43

Azərbaycanda nəqliyyat sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edilib

Bu gün, 17:35

Livandan İsrail istiqamətində buraxılan raketlər zərərsizləşdirib

Bu gün, 17:31

Həbsdə olan Bulvar idarəsinin sabiq sədrinin səhhətində problem yaranıb

Bu gün, 17:27

Yaponiya səfirliyi konsulluq xidmətlərini bərpa etdi

Bu gün, 17:13

Bakıda toy karvanında avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

Bu gün, 17:13

Əməkdar artist Kübra Əliyeva evində ziyarət olunub

Bu gün, 17:07

NATO İranın Türkiyəni hədəfə almasını qınayıb

Bu gün, 17:00

Bu ərazidə suyun verilməsində fasilə olacaq

Bu gün, 16:44

Abşeron dairəvi xətti üzrə qatarların 9 martda hansı qrafiklə işləyəcək? - AÇIQLAMA

Bu gün, 16:38

Hakan Fidan iranlı həmkarı ilə danışdı: Ankaranın reaksiyasını çatdırdı

Bu gün, 16:21

İranın atdığı ballistik raket Türkiyə hava məkanında zərərsizləşdirildi

Bu gün, 15:53

Prezident Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi əməkdaşlarını təltif edib

Bu gün, 15:51

İrandan Azərbaycan sərhədi ilə indiyədək 1222 nəfər təxliyə edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:48

Naxçıvana yeni əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri təyin edilib

Bu gün, 15:27

İqtisadiyyat naziri “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 15:25

Özünü bank əməkdaşı kimi təqdim edərək 13 min manatı ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 15:07
Bütün xəbərlər