 Növbəti köç karvanı Hadrut və Qırmızı bazar qəsəbələrinə çatıb - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Hadrut və Qırmızı bazar qəsəbələrinə çatıb - YENİLƏNİB

13:15 - Bu gün
Növbəti köç karvanı Hadrut və Qırmızı bazar qəsəbələrinə çatıb - YENİLƏNİB

“Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı”na əsasən, Xocavənd rayonunun Qırmızı bazar və Hadrut qəsəbələrinə növbəti köç prosesi gerçəkləşib, yola salınan ailələr öz yurdlarına qovuşublar.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu gün Xocavəndin Hadrut qəsəbəsi 10 ailə olmaqla 47 nəfərə, Qırmızı bazar qəsəbəsi isə 20 ailə olmaqla 91 nəfərə qucaq açıb. Qəsəbələrdə sakinlərin məskunlaşması üçün lazımi şərait yaradılıb. Yollar abadlaşdırılıb, evlər və infrastruktur bərpa edilib.

Keçmiş məcburi köçkünlər onlar üçün yaradılan şəraitə görə ölkə rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını bildirib, torpaqlarımızı işğaldan azad edən şəhidlərimizə rəhmət diləyib, qazilərimizə isə cansağlığı arzulayıblar.

12:07

Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərə keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdış prosesi davam etdirilir.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu gün Xocavənd rayonunun Hadrut və Qırmızı bazar qəsəbələrinə növbəti köç prosesi gerçəkləşir. Köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

Bu mərhələdə Xocavəndin Hadrut qəsəbəsinə 10 ailə - 47 nəfər, Qırmızı bazar qəsəbəsinə 20 ailə - 91 nəfər köçürülür.

Doğma yurda yola düşən sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar, həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.

Paylaş:
113

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyevin Serbiyaya səfəri başa çatıb - FOTO

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Hadrut və Qırmızı bazar qəsəbələrinə çatıb - YENİLƏNİB

Rəsmi

Azərbaycan və Serbiya prezidentləri qeyri-rəsmi səhər yeməyində iştirak ediblər - FOTO

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev litvalı həmkarını təbrik edib

Cəmiyyət

Ombudsmandan skuterlərlə bağlı dövlət qurumlarına MÜRACİƏT

AZAL Şımkent şəhərinə müntəzəm reyslərə başlayır

TƏBİB icraçı direktoru Vüqar Qurbanov vəzifəsindən azad edilib - YENİLƏNİB

2026-2027-ci tədris ili üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində sənəd qəbulunun başlama tarixi müəyyənləşib

Redaktorun seçimi

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Cümə gününə gözlənilən hava - PROQNOZ

Bakıda hoteldə 25 yaşlı oğlan öldü

“Azerbaijan Poultry Company” ilə Xəzər Universiteti arasında əməkdaşlıq Memorandumu imzalanacaq - FOTO

FHN qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət etdi

Son xəbərlər

Ombudsmandan skuterlərlə bağlı dövlət qurumlarına MÜRACİƏT

Bu gün, 15:20

AZAL Şımkent şəhərinə müntəzəm reyslərə başlayır

Bu gün, 15:13

TƏBİB icraçı direktoru Vüqar Qurbanov vəzifəsindən azad edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:04

2026-2027-ci tədris ili üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində sənəd qəbulunun başlama tarixi müəyyənləşib

Bu gün, 14:52

Moskva prospektinin “Şamaxinka” adlanan yol sahəsində hərəkət yenidən təşkil edilir - VİDEO

Bu gün, 14:36

Azad olunan ərazilərdə ötən həftə minalardan təmizlənən ərazi açıqlandı

Bu gün, 14:29

Prezident İlham Əliyevin Serbiyaya səfəri başa çatıb - FOTO

Bu gün, 14:25

Geomaqnit qasırğası gözlənilir

Bu gün, 14:14

UEFA Çempionlar Liqası: “Qarabağ” – “Nyukasl” oyununun hakimləri açıqlanıb

Bu gün, 13:45

Bakıda çoxmərtəbəli binada yanğın baş verib, sakinlər təxliyə olunub - VİDEO

Bu gün, 13:22

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:19

Növbəti köç karvanı Hadrut və Qırmızı bazar qəsəbələrinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:15

Hikmət Hacıyev: Zəngəzur dəhlizi regionlararası əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradır

Bu gün, 13:09

Azərbaycan və Serbiya prezidentləri qeyri-rəsmi səhər yeməyində iştirak ediblər - FOTO

Bu gün, 13:00

Musiqi, incəsənət, rəssamlıq məktəblərində işləyən müəllimlərin imtahan verməsi qaydası dəyişir

Bu gün, 12:55

23 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:52

“Carlsberg Azerbaijan”ın yeni baş direktoru Krasimir Lazarov: “Azərbaycanda gördüyümüz işlərdən qürur duyuruq” - VİDEO

Bu gün, 12:24

“Qurtuluş” Reabilitasiya Mərkəzi bağlandı

Bu gün, 11:58

43 yaşlı qadın estetik əməliyyatdan sonra ölüb, araşdırma aparılır

Bu gün, 11:49

Naxçıvanda gömrük postunda 41 kq metamfetamin aşkar edilib - FOTO

Bu gün, 11:38
Bütün xəbərlər