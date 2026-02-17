 Bakıdakı yanğında bir qadın xəsarət alıb | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Bakıdakı yanğında bir qadın xəsarət alıb

13:10 - Bu gün
Bakıdakı yanğında bir qadın xəsarət alıb

17.02.2026-cı il tarixində 11:47 radələrində Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə Səbail rayonu, L.Tolstoy 7 küçəsində yanğın baş verməsi səbəbilə çağırış qeydə alınıb. Məlumata görə, çağırış ünvanına 5 təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB-in məlumatında bildirilib.

Qeyd edilib ki, təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən 63 yaşlı (qadın) bədənin müxtəlif nahiyələrinin II-III dərəcəli termiki yanığı diaqnozu ilə Nərimanov Tibb Mərkəzinin nəzdində olan Yanıq Mərkəzinə hospitalizasiya olunub.

