Bakıdakı yanğında bir qadın xəsarət alıb
17.02.2026-cı il tarixində 11:47 radələrində Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə Səbail rayonu, L.Tolstoy 7 küçəsində yanğın baş verməsi səbəbilə çağırış qeydə alınıb. Məlumata görə, çağırış ünvanına 5 təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB-in məlumatında bildirilib.
Qeyd edilib ki, təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən 63 yaşlı (qadın) bədənin müxtəlif nahiyələrinin II-III dərəcəli termiki yanığı diaqnozu ilə Nərimanov Tibb Mərkəzinin nəzdində olan Yanıq Mərkəzinə hospitalizasiya olunub.
