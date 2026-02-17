Azərbaycan neftinin qiyməti yenidən 70 dolları ötüb
Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb.
1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 0,79 ABŞ dollar və ya 1,14% artaraq 70,36 ABŞ dollarına bərabər olub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 69,57 ABŞ dolları təşkil edib.
Xatırladaq ki, Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.
