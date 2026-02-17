 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:34 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 2,0130 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,09 % artaraq 2,2112 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

2,0130

100 Rusiya rublu

2,2112

1 Avstraliya dolları

1,2016

1 Belarus rublu

0,5927

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1176

1 Çexiya kronu

0,0830

1 Çin yuanı

0,2462

1 Danimarka kronu

0,2695

1 Gürcü larisi

0,6341

1 Honq Konq dolları

0,2175

1 Hindistan rupisi

0,0187

1 İngilis funt sterlinqi

2,3140

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1899

1 İsveçrə frankı

2,2097

1 İsrail şekeli

0,5498

1 Kanada dolları

1,2465

1 Küveyt dinarı

5,5451

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3460

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5331

1 Moldova leyi

0,1008

1 Norveç kronu

0,1788

100 Özbək somu

0,0139

100 Pakistan rupisi

0,6075

1 Polşa zlotası

0,4775

1 Rumıniya leyi

0,3951

1 Serbiya dinarı

0,0172

1 Sinqapur dolları

1,3465

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4533

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3431

Türk lirəsi

0,0389

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0394

Yapon yeni

1,1104

Yeni Zelandiya dolları

1,0262

Qızıl

8419,7515

Gümüş

127,7808

Platin

3436,7030

Palladium

2881,7295

89

