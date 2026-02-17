 Evinin sənədi olmayanlara vacib xəbər: Bu halda 15 günə çıxarış alacaqsınız | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Evinin sənədi olmayanlara vacib xəbər: Bu halda 15 günə çıxarış alacaqsınız

Qafar Ağayev09:56 - Bu gün
Evinin sənədi olmayanlara vacib xəbər: Bu halda 15 günə çıxarış alacaqsınız

Nazirlər Kabineti “Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı üçün sənədlərin qəbulu, yoxlanılması və verilməsinin prosedur Qaydalarını” təsdiq edib.

Yeni qaydalara əsasən, hüquqların dövlət qeydiyyatına alınması üçün təqdim edilən sənədlərlə torpağın kateqoriyası dövlət torpaq kadastrında saxlanılan məlumatlara uyğun gəlmədikdə qeydiyyat orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən 15 iş günü müddətində yerquruluşu sənədlərinin təhlili yolu ilə araşdırma aparılır.

1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov öz sosial şəbəkə hesabında qeyd edib.

Depupat bildirib ki, araşdırmanın nəticəsinə əsasən təqdim edilən sənədlərdə göstərilən məlumatların doğruluğu təsdiq edildikdə, əmlak üzərində hüquqlar dövlət qeydiyyatına alınır və dövlət torpaq kadastrında müvafiq düzəlişlər edilir.

"Yəni, əgər vətəndaş daşınmaz əmlakının qeydiyyata alınması ilə bağlı müraciət edən zaman qeydiyyata məsul olan dövlət qurumunda məlumat fərqli olarsa o zaman 15 iş günü ərzində dəqiqləşdirmə aparılır. Məsələn, vətəndaşın sənədində torpağın təyinatı tikintiyə icazəyə imkan verirsə, amma dövlət qurumunda olan məlumat bazasında o ərazi kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaq kimi görsənirsə o zaman məlumatı dəqiqləşdirmək üçün digər profil qurumlara sorğu göndəriləcək. Sorğu zamanı vətəndaşın sənədinin doğruluğu təsdiq olunarsa həmin daşınmaz əmlak qeydiyyata alınacaq.

Bütövlükdə, yeni dəyişikliklər qeydiyyatsız evlərin sənədləşməsi prosesində məlumatların dəqiqləşdirilməsinə xidmət edəcək. Bu həmçinin, mülkiyyət hüquqların tanınması və qorunması baxımdan da vacibdir", - deyə deputat əlavə edib.

Paylaş:
247

Aktual

Cəmiyyət

Ruben Vardanyan 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

Cəmiyyət

Növbəti köç Ağdam şəhərində: mənzillərin açarları təqdim olundu - FOTO - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

QMİ Ramazan ayının başlaması münasibətilə fətva verib

Rəsmi

İlham Əliyev Si Cinpinə təbrik məktubu ünvanlayıb

İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti yenidən 70 dolları ötüb

Evinin sənədi olmayanlara vacib xəbər: Bu halda 15 günə çıxarış alacaqsınız

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qızılın qiyməti 5 000 dollardan aşağı enib

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycandakı kommersiya banklarının strateji hədəfləri müzakirə edildi

Qızılın qiyməti 5 min dolları ötüb

Azərbaycanda kapital bazarının gücləndiirlməsi üzrə işlər müzakirə olundu

Dövlət Agentliyi: Ötən il təbii inhisar subyektlərinin hərəkətləri ilə bağlı 18 müraciət təsdiqlənib

Son xəbərlər

Gürcüstan Milli Kino Mərkəzi ilə memorandum imzalanıb

Bu gün, 16:22

İran Hörmüz boğazının bəzi hissələrini müvəqqəti bağlayacaq

Bu gün, 16:03

Milli Məclisin 20 fevralda keçiriləcək iclasında 10 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 15:59

XİN: Qaradağlı qətliamı insanlığa qarşı törədilmiş ağır cinayət kimi yaddaşlarda əbədi qalacaq

Bu gün, 15:54

ABB-nin dəstəyi ilə keçirilmiş “EY İlin İş Adamı Müsabiqəsi”nin qalibi seçildi!

Bu gün, 15:22

Mingəçevirdə mağazalarda aşkarlanan saxta alkoqollu içkilərin satışı qadağan edilib

Bu gün, 15:10

Yasamalda baş verən yanğın söndürüldü - FOTO - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:43

Növbəti köç Ağdam şəhərində: mənzillərin açarları təqdim olundu - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:40

Lənkəranda çörək istehsalı sexində yoxlama aparılıb

Bu gün, 14:24

Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilər sabah azadlığa çıxırlar

Bu gün, 13:59

Sosial şəbəkələrdə “sərfəli kredit” elanları verən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:26

“Qarabağ” – “Nyukasl” oyunu üçün satılmış biletlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:15

Bakıdakı yanğında bir qadın xəsarət alıb

Bu gün, 13:10

Bakı Hövsan Beynəlxalq Ticarət Limanının baş direktoru Rəşad Daşdəmirovun həbs müddəti uzadılıb

Bu gün, 12:49

24 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:34

Bakıda NATO-nun təlim kursu keçirilir

Bu gün, 12:31

“İdrak” liseyində şagirdin güllələdiyi müəllim xəstəxanadan evə buraxılıb

Bu gün, 12:20

QMİ Ramazan ayının başlaması münasibətilə fətva verib

Bu gün, 12:11

Bakıda 42 məktəbə yeni direktor təyin olunub - SİYAHI

Bu gün, 11:53

Ruben Vardanyan 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

Bu gün, 11:27
Bütün xəbərlər