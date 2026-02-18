 BDYPİ texniki müayinə mərkəzi ilə bağlı sürücülərə müraciət edib | 1news.az | Xəbərlər
BDYPİ texniki müayinə mərkəzi ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

Qafar Ağayev09:21 - Bu gün
BDYPİ texniki müayinə mərkəzi ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

Nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığının yol hərəkəti təhlükəsizliyinə bilavasitə təsirini nəzərə alaraq, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi (BDYPİ) fiziki və hüquqi şəxsləri istifadələrində olan nəqliyyat vasitələrini vaxtında texniki baxışa təqdim etməyə, xidmətdə məmnunluğun təmin edilməsi məqsədilə bu sahədə yaradılmış imkanlardan faydalanmağa çağırıb.

Bu barədə 1news.az-a BDYPİ-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, digər məntəqələrdə olduğu kimi paytaxtın Lökbatan dairəsindən Yeni Yasamal yaşayış massivinə gedən yolun 2-ci kilometrliyində yerləşən, müаsir аvadаnlıq və ölçü cihаzlаrı ilə təchiz edilmiş Müayinə Mərkəzində də növbələrin yaranmaması üçün bütün lazımi şərait yaradılıb.

Təkcə paytaxt əhalisi üçün deyil, respublikanın digər regionlarında qeydiyyatda olan avtomobillərə də xidmət göstərən sözügedən Müayinə Mərkəzi həftənin I-VI günləri saat 09:00-dan 23:00-dək, bazar günü isə saat 09:00-dan 18:00-dək fəaliyyət göstərir.

Avtomobillərin texniki baxışdan keçirilməsi ilə bağlı yaranmış suallara 012-511-08-40 nömrəli qaynar xəttinə zəng etməklə cavab ala bilərlər.

BDYPİ texniki müayinə mərkəzi ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

