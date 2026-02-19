 Abbas Abbasov: Rəqəmsal platforma ilə kolonializmin fəsadları barədə məlumat veririk | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Abbas Abbasov: Rəqəmsal platforma ilə kolonializmin fəsadları barədə məlumat veririk

Qafar Ağayev13:55 - Bu gün
Abbas Abbasov: Rəqəmsal platforma ilə kolonializmin fəsadları barədə məlumat veririk

“Rəqəmsal platformalar ölkələr və təşkilatlar arasında sıx və sağlam əməkdaşlığın qurulmasında mühüm rol oynayır”.

1news.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Bakı Təşəbbüs Qrupunun icraçı direktoru Abbas Abbasov deyib.

O bildirib ki, belə elmi platformalar tədqiqatçılar, elm xadimləri və ekspertlər tərəfindən mötəbər mənbə kimi geniş istifadə olunur və burada yeni əməkdaşlıqlar formalaşır:

“Virtual platformamız həm elm xadimləri, həm BMT ekspertləri, həm də dekolonizasiya prosesində iştirak edən digər maraqlı tərəflər üçün rəqəmsal məlumat bazası xarakteri daşıyacaq. Düşünürəm ki, bu, gələcəkdə ölkələr və təşkilatlar arasında sıx əməkdaşlığın qurulmasına böyük töhfə verəcək. Eyni zamanda, dekolonizasiya prosesinə də elmi müstəvidə ciddi dəstək olacaq”.

A.Abbasov vurğulayıb ki, təsir və təzyiqlər davam edir:

“Təzyiqlər təkcə bizim təşkilata deyil, milli və müstəqillik hərəkatlarına qarşı da davam edir. Buna baxmayaraq, biz çoxşaxəli fəaliyyətimizi davam etdiririk. Artıq yalnız hesabatlar və kitablar dərc etməklə kifayətlənmirik, rəqəmsal müstəviyə keçid edərək dünya ictimaiyyətini kolonializmin fəsadları barədə düzgün məlumatlandırmağa çalışırıq”.

İcraçı direktor qeyd edib ki, kolonial və neokolonial siyasətlər qlobal bərabərsizliyi dərinləşdirir və ölkələr arasında əməkdaşlığa mane olur:

“Son illər bəzi ölkələrin assimilyasiya siyasəti apardığını görürük. Bir ölkə digər ölkədə öz siyasi maraqlarını həyata keçirir, dilini, dinini və adət-ənənəsini tətbiq etməyə çalışır və bunu guya inkişafyönümlü töhfə kimi təqdim edir. Halbuki bu, assimilyasiya siyasətinin bir hissəsidir və qlobal miqyasda sağlam əməkdaşlığa ciddi maneələr yaradır”.

A.Abbasov əlavə edib ki, qurum fəaliyyətə başladığı ilk aylardan etibarən müxtəlif ölkələrdən təzyiqlərlə üzləşib:

“Təqribən üç ilə yaxındır fəaliyyət göstəririk. İlk aylardan etibarən Fransa, Belçika və digər ölkələrdən təzyiqlər olub. Lakin biz fəaliyyətimizi yalnız siyasi müstəvidə və ya BMT platforması ilə məhdudlaşdırmamışıq. Fərqli beynəlxalq platformalarda, iqtisadi və elmi müstəvidə tədbirlər və layihələr həyata keçirmişik və bu fəaliyyət bundan sonra da davam edəcək”.

Paylaş:
95

Aktual

Cəmiyyət

Bakıda “Neokolonializm və qlobal bərabərsizlik” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir - FOTO

Cəmiyyət

Cəlilabadda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mahir Quliyev dəfn edilib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Göyçayda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Vüqar Babayevlə vida mərasimi keçirilib - FOTO

Cəmiyyət

İlk köç karvanı Xocalının Xanabad kəndinə çatdı - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

İdxal olunan şaftalı və nektarin tingində Şarka virusu aşkarlanıb - FOTO

Mingəçevirdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Şahin Kərimovla vida mərasimi keçirilib

Cəlilabadda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mahir Quliyev dəfn edilib - YENİLƏNİB

“Nərimanov” stansiyasında qatarın işıqlandırma blokunda texniki nasazlıq qeydə alınıb

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Naxçıvanda baba və 5 nəvəsi dəm qazından zəhərlənib, ölən var - YENİLƏNİB

Ali məktəblərə və kolleclərə sənəd qəbulu başlayıb - YENİLƏNİB

Bakıda hoteldə 25 yaşlı oğlan öldü

“Təşəkkür edin ki, sizi reklam edirik” – Aleksandra Salamaxina: Brendlər plagiatı necə əsaslandırır?

Son xəbərlər

İdxal olunan şaftalı və nektarin tingində Şarka virusu aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 14:48

Mingəçevirdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Şahin Kərimovla vida mərasimi keçirilib

Bu gün, 14:39

Cəlilabadda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mahir Quliyev dəfn edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:38

“Nərimanov” stansiyasında qatarın işıqlandırma blokunda texniki nasazlıq qeydə alınıb

Bu gün, 14:18

Abbas Abbasov: Rəqəmsal platforma ilə kolonializmin fəsadları barədə məlumat veririk

Bu gün, 13:55

Bakı-Laçın müntəzəm avtobus reysi təşkil edilir

Bu gün, 13:19

Bəzi yerlərdə duman müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 13:16

Göyçayda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Vüqar Babayevlə vida mərasimi keçirilib - FOTO

Bu gün, 13:13

İlk köç karvanı Xocalının Xanabad kəndinə çatdı - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:07

ADY: Dəmir yolu ətrafında yerləşən sıx tikililər təhlükəsizlik üçün riski artırır

Bu gün, 12:58

Andrea Kalubi: Konqonun yeraltı sərvətləri üzərindəki Qərb asılılığına son qoyulmalıdır

Bu gün, 12:36

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:33

Abbas Abbasov: Bakı Təşəbbüs Qrupu son iki ildə 35-dən çox beynəlxalq konfrans keçirib

Bu gün, 12:23

FHN gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 11:59

Wolt Azərbaycanda Ramazan ayına özəl təkliflərə start verir

Bu gün, 11:42

Hişam Daud: Neokolonializm qorxu üzərində qurulub

Bu gün, 11:22

Qaxda külli miqdarda narkotikin dövriyyəsinin qarşısı alınıb - VİDEO

Bu gün, 11:16

Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək

Bu gün, 11:03

Sename Kofi Aqbodjinu: Koloniallıq dövrümüzün həm əsas, həm də ən mürəkkəb mövzularından biridir

Bu gün, 10:51

Sabahdan direktorların işə qəbulu üzrə müsahibələrə başlanılır

Bu gün, 10:46
Bütün xəbərlər